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Найкращі образи зірок на Венеційському кінофестивалі-2024 (фото)

Найкращі наряди зірок на кінофестивалі у Венеції 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

28 серпня стартував Венеційський кінофестиваль. Протягом найближчих днів на гостей в Італії очікує безліч захопливих прем'єр, а на нас - ще більше вражаючих появ знаменитостей на червоних доріжках.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує розглянути найяскравіші з них!

День 1

Кейт Бланшетт

Однією з перших на червоній доріжці з'явилася Кейт Бланшетт, обравши для цього заходу силуетну максі-сукню з металевим блиском від Armani Prive.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Ізабель Юппер

Ізабель Юппер залишилася вірною своєму характерному стилю. Актриса обрала сукню складного крою від Balenciaga з виразним коміром-човником. Однак головним акцентом образу стали рукавички, прикрашені великими аксесуарами.

Ізабель Юппер (фото: Getty Images)

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі обрала чорну максі-сукню від Vivienne Westwood. Зухвалий акцент образу був підкреслений об'ємним декором на плечах, що нагадує маленькі крила.

Моніка Беллуччі (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

Дженна Ортега, яка зіграла у фільмі "Бітлджус Бітлджус", вирішила не дотримуватися готичної тематики картини. Замість цього вона вибрала романтичну сукню від Dior з напівпрозорим подолом і ліфом у формі серця.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Вайнона Райдер

52-річна американська актриса Вайнона Райдер вийшла на червону доріжку в ансамблі від Chanel Haute Couture. Комплект складався з жакета, жилета і чорної шовкової спідниці з тюлю.

Вайнона Райдер (фото: Getty Images)

Тейлор Рассел

30-річна актриса викликала справжній фурор на червоній доріжці, з'явившись у легендарному вінтажному вбранні, яке колись носила супермодель Клаудія Шиффер. Вона вибрала сукню Chanel Haute Couture з колекції весна-літо 1993 року, створену ще до її народження.

Тейлор Рассел (фото: Getty Images)

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