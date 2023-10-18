Найкращі лайфхаки, які зроблять ваше харчування здоровим і збалансованим

Зміна харчування - це насамперед робота зі звичками та способом життя. Здійснити глобальні зміни за короткий проміжок часу може бути дуже складно, а якщо впроваджувати їх без бажання та з жорсткою дисципліною, на довго вас не вистачить. Тому покращення свого харчування можна почати з простих, але ефективних кроків.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Eat This Not That розповідає про лайфхаки для здорового харчування.

Використовуйте заморожені овочі

Вони можуть бути такими ж поживними, як і свіжі, а іноді містити навіть більше вітамінів і мікроелементів. Заморожені овочі економлять час на підготовку для приготування. Якщо розморозити їх заздалегідь, то можна запросто додавати до страви, трохи нагрівши.

А ще в морозильній камері вони точно не зіпсуються. Тому заморожені овочі є хорошим варіантом для тих, хто турбується про своє харчування та не має багато часу на приготування.

Готуйте кілька додаткових страв

Зазвичай здорове харчування передбачає планування того, що ви будете їсти протягом дня чи тижня. Без чіткого плану ви скоріш за все будете вдаватися до швидких перекусів і фаст-фуду. А планування дозволить побачити ваш раціон і прогалини в ньому.

Хорошим лайфхаком є такий: завжди готуйте додаткову порцію будь-якої каші, зваріть її трохи більше. Це вже повноцінний обід. Додайте до каші овочі та улюблене м'ясо й матимете збалансовану трапезу.

Замість сметани - грецький йогурт

У тих рецептах, де зазначені сметана чи вершковий сир, спробуйте використовувати грецький йогурт. Це допоможе зменшити споживання зайвих калорій, підвищити рівень білка та пробіотиків у страві.

На основі грецького йогурту можна готувати соуси з додаванням олії, спецій тощо для насиченого смаку.

Готуйте все на одній пательні

Звісно, це правило може працювати не завжди, проте таким чином ви зменшите кількість доданої олії та жиру водночас. Іншим способом контролю кількості олії є запікання всіх компонентів страви в духовці.

До речі, таким чином вам доведеться мити меншу кількість посуду. Тому за можливості користуйтеся цим лайфхаком.

Обсмажуйте шпинат

Шпинат є надзвичайно корисним для здоров'я, але водночас його поживні речовини чутливі до термічної обробки. Якщо ви його повноцінно приготуєте, у ньому не буде користі.

Злегка обсмажте шпинат на пательні впродовж хвилини, щоб отримати ту саму користь. Однак у жодному разі не відварюйте - так зелень втрачає всі поживні речовини.

Запікайте картоплю

Картопля чудово втамовує голод, але щоб зробити її більш корисною, запікайте в духовці. Смажена картопля чи фрі дуже жирна та мало корисна, тому краще відмовитися від цього варіанту на постійній основі.

Натомість наріжте картоплю шматочками, додайте трохи олії, перцю, солі та інших улюблених спецій і поставте на 15 хвилин у духовку. Ви отримаєте хрустку закуску чи гарнір, який надасть вам відчуття ситості.

Самостійно готуйте гранолу

Здебільшого магазинна гранола містить забагато цукру та мало користі. Тому краще приготувати її самостійно. Додайте до граноли ваші улюблені горіхи, сухофрукти та інше наповнення.

Гранола стане чудовим варіантом для сніданку. Перемішайте її з грецьким йогуртом чи додайте кульку морозива, щоб зробити десертом.