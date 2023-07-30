Найкращі клініки можуть лікувати українців безкоштовно. Як туди потрапити

Російська агресія проти України спровокувала значні людські втрати, людські травми різного ступеня тяжкості. Щодня українці знаходяться в пошуках медичних закладів, які здатні допомогти, як військовим, так і цивільним особам.

Про те, до кого звертатися, та які категорії громадян можуть отримати фахову медичну допомогу - в матеріалі Styler далі.

Інститут серця

Інститут серця МОЗ України - флагман української кардіології та кардіохірургії, де найдосвідченіші лікарі, оснащені найсучаснішою технікою, щодня борються за якісне та довге життя своїх пацієнтів.

Додатково лікарі інституту проводять виїзні консультації для пацієнтів на Донбас. Детальніше про актуальні соціальні проекти можна дізнатися на сайті за посиланням тут.

Охматдит

Це найбільша і найвідоміша спеціалізована дитяча лікарня України. Саме до них з регіональних лікарень скеровують важкопоранених пацієнтів.

Тут надається лікування дітям, які на гемодіалізі, онкохворі, проводяться операції з трансплантації печінки, нирок та інші важливі лікування.

Зовсім недавно було проведено унікальну операцію на мозку, під час якої 16-річна пацієнтка перебувала у свідомому стані та розмовляла.

Про роботу клініки ви можете дізнатися на офіційному сайті тут.

"Superhumans Center"

Центр протезування та реабілітації надає комплексні медичні послуги з реконструкції тіла, протезування кінцівок, трансплантації шкіри, екзоскелетів, що базується на сучасному медичному обладнанні вітчизняного виробництва, а також психологічну підтримку пацієнтів.

Детальна інформація для пацієнтів на сайті тут.

Стоматологія Kushnir Dental Office

Клініка в рамках благодійної ініціативи "Біль - зайвий" надає безкоштовну стоматологічну допомогу українським захисникам.

Безкоштовними медичними послугами гарантовано можуть скористатися військовослужбовці для лікування гострого карієсу, гострого пульпіту та періодонтиту (лікування кореневих каналів), видалення зубів, при гострих формах захворювань ясен.

Деталі на сайті тут.

Центр "Добробут"

Мережа медичних центрів "Добробут" за підтримки міжнародного благодійного фонду "Direct Relief" запустила програму безоплатної реабілітаційної допомоги для військовослужбовців.

Команда нового реабілітаційного відділення займається відновленням після травм та операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави.

Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.

Деталі на сайті тут.

"Bogomolets clinic"

Це експертна клініка, яка спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань та новоутворень шкіри у дорослих і дітей. Хірурги та комбустіологи проводять такі складні операцій, як: пересадка шкіри, мікрографічна хірургія по Mohs, реконструктивна пластична хірургія.

Під час війни надають безоплатні консультації із дерматоскопії для військовослужбовців. Українські захисники, діти загиблих воїнів і діти вбитих цивільних можуть отримати кваліфіковану допомогу дерматолога та дерматоскопію.

Для запису на консультацію слід звернутися до контакт-центру: +38 (044) 344- 32-93 або через сайт за посиланням тут.