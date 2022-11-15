Найкраща профілактики застуди, грипу та ГРВІ: як не захворіти в холоди

Провітрювання

Приміщення, яке не провітрюється - ідеальне місце для життя мікробів і бактерій, в нерухомому повітрі їх значно більше.

Крім того, приплив кисню необхідний для продуктивної роботи мозку. Рекомендується провітрювати як офісні приміщення впродовж робочого дня, так і своє житло, особливо вранці і перед сном.

Висипайтеся

Сон - це ж не просто відпочинок, а й період для стабілізації роботи організму, свого роду - перезавантаження.

Сон буде здоровим, якщо лягати спати до опівночі, не порушувати свій звичний графік.

Вживайте більше рідини

Рясне пиття покращує обмінні процеси, запобігає зневодненню. Головне пам'ятати, всілякі солодкі газованої води - це ті напої, які тільки шкодять організму і сприяють збільшенню ваги.

Найкориснішою рідиною, як і раніше залишається вода. Альтернативою може бути зелений чай без цукру, трав'яні чаї, відвар шипшини.

Приймайте вітаміни

Для зміцнення імунітету і протистояння вірусам дуже важливі вітаміни. Наприклад, вітаміни групи В, якими багаті м'ясо, риба, печінка, бобові, мед, горіхи.

Вітамін С - це один з головних помічників у зміцненні вашої імунної системи і, боротьбі з респіраторними захворюваннями. Міститься в брокколі, цитрусових, щавлі, петрушці, чорній смородині, шипшині.

Вітамін D допомагає організму захиститися від шкірних захворювань, і, що важливо, сприяє засвоєнню кальцію. Утворюється цей вітамін під дією променів ультрафіолету і міститься в ікрі, риб'ячому жирі, молочних продуктах, вершковому маслі.

Правильно харчуйтеся

Хороший апетит під час зими, це не просто примха, а вимога організму, його реакція на зниження температури. Так він запасається енергією.

Не пропускайте сніданки, вони повинні бути поживними. Для перекусів візьміть замість печива і булочок, курагу, чорнослив, фініки, це поліпшить роботу мозку і додасть сил.

Захищайте себе від стресів

Стресові ситуації послаблюють наш імунітет, тому намагайтеся їх уникати. Отримайте заряд позитивних емоцій через спілкування з близькими і друзями, прогулянку, книгу, на яку довго не могли знайти час

Будьте фізично активними

У зимовий час наша рухливість значно знижується, що негативно позначається на організмі - погіршується кровообіг, слабшає тургор шкіри, додається вага.

Тому будь-яка активність, будь то заняття на тренажерах, йога, ковзани, сноуборд або піші прогулянки, нададуть тільки позитивний вплив на організм і зміцнять його.