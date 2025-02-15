Найкраща поза для сну, яка покращить травлення та зменшить стрес

Яка поза для сну найкраща?

Одне з найбільш рекомендованих положень для покращення травлення - спати на боці, особливо на лівому. Ця поза дозволяє силі тяжіння допомогти процесу травлення, полегшуючи проходження їжі зі шлунка в тонкий кишечник.

Крім того, це положення може допомогти зменшити тиск на шлунок і органи травлення, що може бути корисним для тих, хто страждає від кислотного рефлюксу або нетравлення.

Користь пози для лімфатичної системи

Сон на лівому боці також асоціюється з користю для лімфатичної системи. Це положення може сприяти виведенню токсинів з організму, оскільки забезпечує кращий лімфатичний дренаж. Це не тільки сприяє покращенню здоров’я травлення, але також може мати позитивний вплив на зниження стресу та тривоги.

Зниження стресу

Окрім фізичної користі, сон у зручній і відповідній позі може впливати на наш психічний стан. Правильна поза під час сну допомагає розслабити м'язи і зменшити напругу, накопичену за день.

Це може призвести до більш спокійного сну, що, у свою чергу, сприяє зниженню відчуття стресу та тривоги після пробудження.