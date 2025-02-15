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Найкраща поза для сну, яка покращить травлення та зменшить стрес

Фото: В якому положенні краще спати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сон є невід’ємною частиною нашого розпорядку дня, і те, як ми це робимо, може мати значний вплив на наше здоров’я. Недавні дослідження показали, що сон у певних позах може покращити травлення та допомогти зменшити стрес.

В якому положенні краще за все спати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Яка поза для сну найкраща?

Одне з найбільш рекомендованих положень для покращення травлення - спати на боці, особливо на лівому. Ця поза дозволяє силі тяжіння допомогти процесу травлення, полегшуючи проходження їжі зі шлунка в тонкий кишечник.

Крім того, це положення може допомогти зменшити тиск на шлунок і органи травлення, що може бути корисним для тих, хто страждає від кислотного рефлюксу або нетравлення.

Користь пози для лімфатичної системи

Сон на лівому боці також асоціюється з користю для лімфатичної системи. Це положення може сприяти виведенню токсинів з організму, оскільки забезпечує кращий лімфатичний дренаж. Це не тільки сприяє покращенню здоров’я травлення, але також може мати позитивний вплив на зниження стресу та тривоги.

Зниження стресу

Окрім фізичної користі, сон у зручній і відповідній позі може впливати на наш психічний стан. Правильна поза під час сну допомагає розслабити м'язи і зменшити напругу, накопичену за день.

Це може призвести до більш спокійного сну, що, у свою чергу, сприяє зниженню відчуття стресу та тривоги після пробудження.

 

Раніше ми писали, що жінка знайшла спосіб, як миттєво заснути після 25 років боротьби з безсонням.

А до цього ми писали про дві найкращі пози для гарного сну.

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