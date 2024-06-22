Найкраща настоянка волоського горіха за дідусевим рецептом зцілить вас від багатьох хвороб

Настоянка з волоського горіха з давніх-давен відома своїми цілющими властивостями, а червень-липень ідеальний час для збору зелених плодів.

Як зробити горіхову настоянку та для чого вона потрібна, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Для чого потрібна горіхова настоянка?

Волоський горіх - це перш за все джерело дубильних речовин, які мають сильну в'яжучу дію, тобто звужують кровоносні судини. Крім того, гіркі рослинні речовини і ефірні масла, що містяться в ньому, стимулюють секрецію шлункового соку, що благотворно впливає на регуляцію травної системи.

Цей здоровий напій також багатий елаговою кислотою, сильним антиоксидантом із протизапальними властивостями.

Настоянка волоського горіха є джерелом рослинних стеринів, які знижують рівень холестерину в крові та перешкоджають утворенню атеросклеротичних бляшок в артеріях.

Тому вживання горіхів може знизити ризик розвитку атеросклерозу та інфаркту. Однак слід пам'ятати, що найважливішою профілактикою цих захворювань є збалансоване харчування, помірна фізична активність і підтримка належної маси тіла.

Альфа-ліноленова кислота (ALA), що міститься в зелених волоських горіхах, знижує артеріальний тиск і заспокоює запалення в організмі.

Завдяки своїм оздоровчим властивостям арахіс рекомендується вживати при різних захворюваннях, в тому числі:

погане травлення,

нудота і блювота,

печія,

діарея,

харчове отруєння,

паразитарне ураження травної системи,

гіперхолестеринемія.

Фітотерапевти зазначають, що горіхівка є лікарським засобом і її слід вживати лише при перерахованих вище захворюваннях, а не у цілях профілактики.

Настоянка містить спирт, який негативно впливає на організм, тому не можна перевищувати встановлену терапевтичну дозу, яка становить максимум 20-40 крапель на добу.

Протипоказання до застосування настоянки волоського горіха

Незважаючи на корисні властивості горіхів горіхів, не всі можуть сміливо використовувати цей лікувальний продукт.

Уникати настоянки волоського горіха слід в першу чергу вагітним і годуючим жінкам, дітям і підліткам, а також людям з: діабетом, виразою шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальним рефлюксом, непереносимістю алкоголю, алергією на волоський горіх.

При появі тривожних симптомів після вживання волоських горіхів необхідно негайно припинити лікування і звернутися до лікаря.

Як приготувати настоянку

Зелені волоські горіхи слід збирати в червні та липні, оскільки вони повинні бути досить м’якими, щоб їх було легко розрізати. Варто пам'ятати про рукавички, тому що незрілі горіхи сильно бруднять руки, а плями важко відіпрати.

Збирати горіхи треба у червні чи липні (Скриншот)

Для настоянки волоського горіха знадобиться 3 інгредієнта:

20 зелених волоських горіхів,

1 л горілки або 500 мл спирту змішати з 500 мл холодної води,

180 г цукру.

Як приготувати настоянку волоського горіха?

Волоські горіхи помийте і ретельно обсушіть паперовим рушником. Горіхи поріжте на четвертинки і покладіть в стерилізовану 3-літрову банку.

Засипте горіхи цукром, закрийте банку і залиште в темному місці на 2 тижні.

Після закінчення цього часу додайте горілку або спирт з водою, закрийте і залиште в темному місці на 4-6 тижнів.

Готову настоянку процідіть через сито або марлю і перелийте в скляну пляшку з кришкою.