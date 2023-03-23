Наїхали на міну, але залишились живі: військовий ЗСУ назвав переваги американського бронетранспортера
Військові Збройних сил України позитивно відгукуються про американські бронетранспортери М113А3. Зокрема, коли екіпаж бронетранспортера наїхав на протитанкову міну, то відбувся лише контузіями.
Про це повідомили на сторінці Військово-морських сил ЗСУ у на Facebook.
Переваги техніки
Механік-водій бронетранспортера М113А3 Андрій розповідає, що задоволений американською технікою через її швидкість та легкість в управлінні. Головною перевагою є броня, яка дозволяє зберегти життя.
"Був випадок, коли наїхали на протитанкову міну, екіпаж, звичайно, контузило, але всі залишились живі. Передній каток відірвало, згодом змогли її відтягнути, відремонтували, і зараз вона знову у строю", - розповів Андрій.
Бронетранспортер М113А3 (nevsepic.com.ua)
Бронетранспортер М113А3 (armyinform.com.ua)
Як вчитель вирішив стати військовим
За словами військового, повномасштабна війна заскочила його вдома, у Бердянську Запорізької області. Зараз рідне місто воїна тимчасово окуповане.
"У квітні минулого року я зміг вирватися з окупації. Першим же ділом звернувся до військкомату. До цього часу досвіду військової служби не було. За освітою я вчитель української мови, літератури та історії, але через те, що я тривалий час працював далекобійником і маю великий досвід роботи із технікою - взяли механіком-водієм", - розповів захисник.
Також Андрій впевнений, що його рідний Бердянськ обов'язково буде звільнено від російських окупантів.
"Не ми до них прийшли, ми у росіян нічого не просили. Не ми їх о п’ятій ранку розбудили ракетними обстрілами. У сучасному світі так не має бути, але якщо ворог прийшов до нас зі зброєю, зброєю ми його і випровадимо", - додав він.
Військовий Андрій (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
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