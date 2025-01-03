Найгірша риса кожного знака Зодіаку: Скорпіони - мстиві, Стрільці - непередбачувані

Кожен астрологічний символ володіє набором унікальних якостей, і не завжди вони хороші. Задля того, аби ще краще пізнати себе, варто розуміти свою "темну сторону" і знати слабкі місця.

Тому астрологи назвали найгіршу рису кожного знака Зодіаку, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пише про це детальніше.

Овен - впертість

Цей знак легко спалахує, коли його щось не влаштовує. Він готовий влаштувати істерику, після якої йому може бути соромно.

Телець - впертість

Телець не може відмовитися від власної правоти, навіть коли помиляється. Він не відступатиме від сварки й не змінить свою думку, незважаючи ні на що.

Близнюки - вміння обманювати

Вони мають гострий язик та чарівний характер. Такі риси дозволяють їм обманювати інших і часто показувати себе не тими, ким вони є насправді.

Рак - таємничість

Це надзвичайно приватний знак Зодіаку, схильний до таємниць та підступності. Ви ніколи не здогадаєтеся, що він насправді задумав чи про що думає.

Лев - невпевненість

Попри свою харизму та впевненість, Лев має крихке его. Якщо він не отримуватиме похвали чи уваги, то може поводитися просто жахливо.

Діва - гострий язик

Діва дуже розумна і спостережлива, має відмінні навички спілкування. Вона легко помічає чужі недоліки та без вагань вказує на них.

Терези - подвійні стандарти

Терези схильні погоджуватися з тими, хто поруч, але згодом можуть демонструвати зовсім іншу позицію. Через це іноді важко зрозуміти, що вони насправді думають.

Скорпіон - мстивість

Якщо ви коли-небудь нашкодите Скорпіону, знайте: він жадатиме помсти. Навіть якщо це займе деякий час, він обов'язково досягне свого.

Стрілець - непередбачуваність

Стрілець розкутий і спонтанний, але його непередбачуваність може викликати дискомфорт і навіть лякати.

Козоріг - холодність

Цей знак ставить перед собою амбітні цілі й досягає їх за будь-яку ціну. Козеріг виглядає холодним та лякаючим через свою стоїчність.

Водолій - бунтарство

Водолій за своєю природою нетрадиційний і суперечливий. Навіть якщо ви попросите його щось зробити, він зробить навпаки, бо не терпить контроль.

Риби - меланхолійність

Риби дуже яскраво переживають емоції. Вони схильні до меланхолії та депресії, і їм часто важко побачити світло навколо.