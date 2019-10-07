Я всегда найду себе работу: пресс-секретарь Зеленского ошарашила заявлением

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что она не держится за свою должность и уверена, что может стать даже секретарем СНБО. Об этом она рассказала в комментарии для программы "Светская жизнь".

Юлия Мендель считает, что она ничего критичного не совершила и уверена, что если ее уволят, то она всегда найдет другую работу.

"Это не мне решать! Я не держусь за должность, потому что я уверена, что всегда найду работу. Во-первых, я не считаю, что сделала что-то критическое. Во-вторых, журналист сам кидался, и в не увидите ни в одной цивилизованной стране такого. Когда мне говорят, что я его толкала, что, извините, я могла просто упасть под ним, если бы не отталкивалась. И я не то, чтобы отталкивалась, я просто сопротивлялась, насколько это было возможно", - объяснила Юлия Мендель и добавила, что журналиста предупредили заранее.

"Мы попросили журналиста не задавать вопросы, так как у президента очень насыщенный график. Для этого журналиста – это один блиц, а для нас таких блицев – тысячи", - попыталась оправдаться пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Также Юлия Мендель ответила, что после инцидента она готова отправить свое резюме на должность секретаря РНБО.

"Да, и теперь я думаю над тем, чтобы послать свое резюме на должность секретаря СНБО", - сказала Мендель и отметила, что на данный момент команда президента старается сделать все, чтобы журналисты на них не обижались.

"Мы сейчас стараемся найти выход из того, как сделать так, чтобы журналисты не обижались. Мы постоянно получаем шквал обид: даем интервью или не даем интервью, не пустили блогера или не пустили человека, у которого незарегистрированное медиа", - сообщила пресс-секретарь президента Зеленского.

Юлия Мендель объяснила свое поведение и призналась, что не держится за должность (Видео: Светская жизнь)