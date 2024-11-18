Найдивніші місця світу, куди туристи кидають монетки "на щастя"

Фонтан Треві, Рим, Італія

Фонтан Треві - класичне місце, де туристи виконують свої бажання, кидаючи монетку через плече. Вважається, що одна монета гарантує повернення до Рима, дві - нове кохання, а три - шлюб.

Завдяки цьому щороку з фонтану вилучають близько 1,5 мільйона євро, які передають на благодійність. Скульптури та декоративні елементи фонтана, створені у XVIII столітті, додають особливого шарму цьому місцю.

Фонтан Треві (фото: Вікіпедія)

Криниця бажань, Діснейленд, США

Криниці бажань у Діснейленді стали справжнім магнітом для дітей та дорослих. Монети кидають із вірою, що бажання, загадане в цьому казковому місці, неодмінно здійсниться. Всі зібрані кошти йдуть на благодійність, зокрема для допомоги дітям, які потребують лікування.

Таким чином, туристи не тільки розважаються, а й беруть участь у добрій справі. Діснейленд створює відчуття справжньої магії, і цей ритуал лише підсилює враження.

Стіна плачу, Єрусалим, Ізраїль

Стіна плачу - це одне з найбільш священних місць у світі, куди щороку приїжджають мільйони людей. Туристи залишають між каменями записки з проханнями, а також кидають монети, які символізують матеріальну жертву. Гроші, зібрані біля стіни, використовують для підтримки храмового комплексу та благодійних ініціатив.

Цей ритуал поєднує духовність і прагнення допомогти, що робить його значущим для багатьох людей. Стіна плачу залишається символом віри та надії для відвідувачів з усього світу.

Стіна плача (фото: Вікіпедія)

Горловина Диявола, Ніагарський водоспад, США-Канада

Горловина Диявола є унікальною частиною Ніагарського водоспаду, де вода стрімко виривається у гігантський вир. Туристи кидають монети у вируючі потоки як знак поваги до сили природи або з надією на успіх. Через швидкий потік монети залишаються на дні, створюючи справжню "підводну скарбницю".

Цей ритуал став традицією для багатьох відвідувачів, які прагнуть залишити свій слід у цьому вражаючому місці. Горловина Диявола символізує нездоланну силу стихій, яка приваблює туристів з усього світу.

Мавпячий храм, Лопбурі, Таїланд

Мавпячий храм - це місце, де природа і люди співіснують у гармонії. Туристи кидають монети, щоб задобрити мавп, які є символом удачі та захисту. Ці тварини нерідко взаємодіють із відвідувачами, що додає храму унікальної атмосфери.

Мавпи часто збирають монети, створюючи комічні ситуації, які приносять радість туристам. Ця традиція не тільки допомагає підтримувати екосистему, а й зберігає культурну спадщину регіону.

Мавпячий храм (фото: tripadvisor.com)