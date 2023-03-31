"Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури": Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові

Також Нікітюк познайомилася з військовими, які захищали місто й поспілкувалася з юристами, які фіксують воєнні злочини росіян в Україні.

Ведуча Леся Нікітюк під час зйомок свого тревелу "LeМаршрутка" відвідала найбільш пошкоджений обстрілами район Харкова - Північну Салтівку й напівзруйновану місцеву школу, яка потрапила під обстріли на початку повномасштабної війни.

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Снаряд влучив у кабінет російської мови

Харківська школа № 62 потрапила під обстріли з перших хвилин вторгнення Росії в Україну.

"Основний корпус було практично розбито в результаті бомбардування, яке відбулося вночі 8 квітня. Було два артилерійські снаряди, і один з них влучив у кабінет російської мови та літератури та знищив його повністю", - розповідає директор освітнього закладу.

У школі тоді практично не залишилося вікон, але стіни встояли.

Директор школи показав Лесі Нікітюк масштаби руйнування будівлі (фото: надано пресслужбою)

"Найстрашніше під час обстрілів було те, що в підвалі перебувало понад 120 людей, які живуть у сусідніх будинках, і приходили сюди ховатись", - зазначає директор.

Найбільше вціліли у школі, символічно, кабінет української мови і літератури та етнографічний музей.

Частина школи зруйнована в наслідок бомбардування 8 квітня 2022 року (фото: надано пресслужбою)

У напівзруйнованій школі вчителі навчають онлайн

"Останній урок, коли в навчальному закладі лунав дзвоник, і діти виходили до дошки, відбувся за день до початку війни. Просто до сліз - бачити напис на дошці: "Двадцять третє лютого. Класна робота". Але якщо ворог думав зламати плани на навчальний рік, він дуже помилявся. Зараз там, у стінах напівзруйнованої школи, вчителі продовжують викладати онлайн", - розповідає Леся Нікітюк.

24 лютого 2022 року занять у школі не було. Але вже 25 та 26 вони відновилися в режимі онлайн. До повномасштабної війни у школі викладало 95 учителів, і всі вони працюють зараз, дехто з-за кордону.

На шкільній дошці досі залишився запис датований 23 лютим 2022 роком (фото: надано пресслужбою)

У школі Нікітюк зустріла одну із вчительок, яка розповіла про навчання у сучасних реаліях.

"Дітям дуже потрібна була підтримка. Щоб від самого початку відчувати, що вони не десь відірвані, а тут, усі разом. Ми і влітку намагалися зловити зв’язок та зустрічались онлайн. Багато кому необхідно було просто виговоритися, розповісти те, чого не скажеш батькам", - розповіла вчителька.

Школа №62 продовжує працювати онлайн (фото: надано пресслужбою)