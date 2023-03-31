"Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури": Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові
Ведуча Леся Нікітюк під час зйомок свого тревелу "LeМаршрутка" відвідала найбільш пошкоджений обстрілами район Харкова - Північну Салтівку й напівзруйновану місцеву школу, яка потрапила під обстріли на початку повномасштабної війни.
Також Нікітюк познайомилася з військовими, які захищали місто й поспілкувалася з юристами, які фіксують воєнні злочини росіян в Україні.
Детальніше про це читайте у матеріалі нижче.
Снаряд влучив у кабінет російської мови
Харківська школа № 62 потрапила під обстріли з перших хвилин вторгнення Росії в Україну.
"Основний корпус було практично розбито в результаті бомбардування, яке відбулося вночі 8 квітня. Було два артилерійські снаряди, і один з них влучив у кабінет російської мови та літератури та знищив його повністю", - розповідає директор освітнього закладу.
У школі тоді практично не залишилося вікон, але стіни встояли.
Директор школи показав Лесі Нікітюк масштаби руйнування будівлі (фото: надано пресслужбою)
"Найстрашніше під час обстрілів було те, що в підвалі перебувало понад 120 людей, які живуть у сусідніх будинках, і приходили сюди ховатись", - зазначає директор.
Найбільше вціліли у школі, символічно, кабінет української мови і літератури та етнографічний музей.
Частина школи зруйнована в наслідок бомбардування 8 квітня 2022 року (фото: надано пресслужбою)
У напівзруйнованій школі вчителі навчають онлайн
"Останній урок, коли в навчальному закладі лунав дзвоник, і діти виходили до дошки, відбувся за день до початку війни. Просто до сліз - бачити напис на дошці: "Двадцять третє лютого. Класна робота". Але якщо ворог думав зламати плани на навчальний рік, він дуже помилявся. Зараз там, у стінах напівзруйнованої школи, вчителі продовжують викладати онлайн", - розповідає Леся Нікітюк.
24 лютого 2022 року занять у школі не було. Але вже 25 та 26 вони відновилися в режимі онлайн. До повномасштабної війни у школі викладало 95 учителів, і всі вони працюють зараз, дехто з-за кордону.
На шкільній дошці досі залишився запис датований 23 лютим 2022 роком (фото: надано пресслужбою)
У школі Нікітюк зустріла одну із вчительок, яка розповіла про навчання у сучасних реаліях.
"Дітям дуже потрібна була підтримка. Щоб від самого початку відчувати, що вони не десь відірвані, а тут, усі разом. Ми і влітку намагалися зловити зв’язок та зустрічались онлайн. Багато кому необхідно було просто виговоритися, розповісти те, чого не скажеш батькам", - розповіла вчителька.
Школа №62 продовжує працювати онлайн (фото: надано пресслужбою)
Нещодавно ми розповідали про наслідки нічного обстрілу Харкова.
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк розповіла про зйомки у деокупованому Херсоні.