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"Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури": Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові

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Харків, П'ятниця 31 березня 2023 18:38
"Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури": Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові Леся Нікітюк відвідала зруйновану Північну Салтівку у Харкові (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Ведуча Леся Нікітюк під час зйомок свого тревелу "LeМаршрутка" відвідала найбільш пошкоджений обстрілами район Харкова - Північну Салтівку й напівзруйновану місцеву школу, яка потрапила під обстріли на початку повномасштабної війни.

Також Нікітюк познайомилася з військовими, які захищали місто й поспілкувалася з юристами, які фіксують воєнні злочини росіян в Україні.

Детальніше про це читайте у матеріалі нижче.

Снаряд влучив у кабінет російської мови

Харківська школа № 62 потрапила під обстріли з перших хвилин вторгнення Росії в Україну.

"Основний корпус було практично розбито в результаті бомбардування, яке відбулося вночі 8 квітня. Було два артилерійські снаряди, і один з них влучив у кабінет російської мови та літератури та знищив його повністю", - розповідає директор освітнього закладу.

У школі тоді практично не залишилося вікон, але стіни встояли.

&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в ХарковіДиректор школи показав Лесі Нікітюк масштаби руйнування будівлі (фото: надано пресслужбою)

"Найстрашніше під час обстрілів було те, що в підвалі перебувало понад 120 людей, які живуть у сусідніх будинках, і приходили сюди ховатись", - зазначає директор.

Найбільше вціліли у школі, символічно, кабінет української мови і літератури та етнографічний музей.

&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в ХарковіЧастина школи зруйнована в наслідок бомбардування 8 квітня 2022 року (фото: надано пресслужбою)

У напівзруйнованій школі вчителі навчають онлайн

"Останній урок, коли в навчальному закладі лунав дзвоник, і діти виходили до дошки, відбувся за день до початку війни. Просто до сліз - бачити напис на дошці: "Двадцять третє лютого. Класна робота". Але якщо ворог думав зламати плани на навчальний рік, він дуже помилявся. Зараз там, у стінах напівзруйнованої школи, вчителі продовжують викладати онлайн", - розповідає Леся Нікітюк.

24 лютого 2022 року занять у школі не було. Але вже 25 та 26 вони відновилися в режимі онлайн. До повномасштабної війни у школі викладало 95 учителів, і всі вони працюють зараз, дехто з-за кордону.

&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в ХарковіНа шкільній дошці досі залишився запис датований 23 лютим 2022 роком (фото: надано пресслужбою)

У школі Нікітюк зустріла одну із вчительок, яка розповіла про навчання у сучасних реаліях.

"Дітям дуже потрібна була підтримка. Щоб від самого початку відчувати, що вони не десь відірвані, а тут, усі разом. Ми і влітку намагалися зловити зв’язок та зустрічались онлайн. Багато кому необхідно було просто виговоритися, розповісти те, чого не скажеш батькам", - розповіла вчителька.

&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в Харкові&quot;Найбільше вцілів кабінет української мови та літератури&quot;: Леся Нікітюк завітала у зруйновану школу в ХарковіШкола №62 продовжує працювати онлайн (фото: надано пресслужбою)

Нещодавно ми розповідали про наслідки нічного обстрілу Харкова.

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк розповіла про зйомки у деокупованому Херсоні.

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