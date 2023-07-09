Найбезвольніші і найбезвідповідальніші чоловіки за знаком Зодіаку
Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку серед чоловіків, які вважаються найбільш безвольними і безвідповідальними серед інших.
Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.
Риби
Риби вважаються найромантичнішими та дуже мрійливими знаками Зодіаку. Вони вміють красиво залицятись, а також робити неординарні вчинки.
Однак, коли справа доходить до шлюбних зв'язків, вони ховають голову в пісок, мов ті страуси, і відмовляються нести відповідальність за сім'ю.
Водолій
Водолії - вкрай волелюбні знаки Зодіаку. Їм подобається насолоджуватися життям і геть не думати про майбутнє.
Одружуватися та нести відповідальність за сім'ю і свою дружину вони не поспішають, а в сімейному житті бачать обмеження своєї свободи й само собою всіляко опираються цьому.
Діва
Ні для кого не секрет, що Діви - найпрагматичніші, найраціональніші та найцинічніші знаки Зодіаку.
Але, у цих чоловіків дуже сильний зв'язок з матір'ю, і вони завжди прислухаються до думки і порад своєї мами, навіть якщо це стосується їхнього особистого життя або коханої жінки. Звісно ж така поведінка дуже бісить і відштовхує жінок.
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