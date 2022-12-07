Найбагатша співачка України одягла військову форму і емоційно звернулася до росіян (відео)

У ньому артистка у військовій формі емоційно звернулася до російських ворогів.

Що каже про пісню сама співачка і чому вона так активно підтримує ЗСУ - читайте в нашому матеріалі далі.

Трохи про нову пісню Камалії

У "Кордонах" 45-річна зірка емоційно звертається до російських окупантів:

У нас свої шляхи і закони!

На своїй землі ми не знаємо втоми!

Залиш наші кордони і повертайся додому!

У відео, до слова, можна також побачити й героїню популярного мему - недолугу росіянку, яка "вообще не хочет уезжать из Крыма".

Образ співачки у військовій формі у кліпі як нагадування про те, що нашу Батьківщину боронять не тільки чоловіки, а й сміливі жінки-захисниці.

"Кордони" - трек, який надихає наших воїнів гнати *рків з української землі. "Кордони" - пісня-меседж для чм*біків. Ми боремося за нашу землю, за нашу мову, наші міста та села, за майбутнє наших дітей! Ми боронимо своє і ми - непереможні!" - коментує артистка.

KAMALIYA думає вступити в ЗСУ

В одному з останніх інтерв'ю зізналася, що серйозно замислювалася про те, аби вступити до лав Збройних Сил України.

“У мене дуже велике оточення військових. І сестра в ЗСУ. Я дочка військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Мені військові зараз кажуть, що те, що я роблю для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз про це думаю", - поділилася мама двох дітей.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну KAMALIYA та її чоловік активно надають гуманітарну допомогу ЗСУ та родинам, які постраждали від російської агресії.

Камалія з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)