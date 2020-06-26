Наводнение на Прикарпатье: в сети появились архивные фото трагедии 1969 года

Наводнение на Прикарпатье в 1969 году (Коллаж РБК-Украина)

В 1969 году Ивано-Франковск ушел под воду из-за наводнения

Западная Украина пострадала от сильного наводнения. Затоплены сотни сел, разрушены дороги и мосты, часть жителей пришлось эвакуировать, а убытки уже считают миллионами гривен. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни снова регион накроет сильными дождями и грозами.

Подобная ситуация для Прикарпатья была и ранее. В 2008 году из-за интенсивных дождей и гроз в июле под водой оказалось несколько областей, а сумма убытков составила 3-4 миллиарда гривен. Погибло 39 человек, более 40 тысяч домов было подтоплено.

Однако наводнения были и ранее. На сайте "24 канала" появились архивные фотографии затопленного Ивано-Франковска. Экологическая катастрофа произошла еще в 1969 году. Тогда уровень Днестра поднялся на 7 метров и улицы города превратились в реки и озера.

Наводнение произошло в начале июня 1969 года. Над Средиземным морем сформировался мощный циклон, который достиг Прикарпатья 7-8 июня. Именно после этого наводнения было решено возвести дамбу, так как до этого в Ивано-Франковске не было защитных сооружений вокруг дельт Быстрицы. Город использовал реки как натуральную фортификацию.

Наводнение в Ивано-Франковске в 1969 году (Фото: 100metrivka.if.ua)

За двое суток на Прикарпатье выпало около 3,5 тонны воды и основная масса попала в реки. 8 июня был зафиксирован подъем уровня в реке Быстрица – 7,1 метра.

После этого наводнения вокруг Ивано-Франковска начали строить валы. А в селе Ямная, которое находится на трассе Н-09, которая пострадала сейчас, построили два моста через реку Прут. Это позволило отодвинуть дорогу от стремительного склона в районе водопада Капливец.

Ущерб от наводнения в 1969 году составил около 10 миллионов рублей (времена СССР). Более 250 человек пришлось эвакуировать и переселить в безопасное место. В городе оказались подтопленными улицы Левицкого, Ленкавского, кожевенный комбинат, окрестности озера, завод железобетонных изделий и кожно-обувной комбинат.

Наводнение на Прикарпатье в 1969 году

Напомним, ранее мы писали о том, что эколог назвала главные причины наводнения на западной Украине.

А также рассказывали о том, как выглядело наводнение в Карпатах в 2008 году.

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Автор: Анна Шиканова