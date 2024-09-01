Навіть у малих кількостях. Людям після 60 років треба уникати цього продукту

Хоча заведено вважати, що вся справа у помірності, але в деяких випадках це не працює. Алкоголь, навіть у невеликих кількостях, може завдати шкоди здоров’ю. Наслідки вживання алкоголю особливо відчують люди старше 60 років.

Чому не можна вживати алкоголь людям після 60 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження JAMA Network Open.

Чи здоровий алкоголь у малих дозах?

Людям старше 60 років слід уникати вживання алкоголю, тому що навіть невелика його кількість шкідлива для них і підвищує ризик смерті від раку - показало дослідження.

Це суперечить досить поширеній думці про те, що легке або помірне вживання алкоголю не шкодить і навіть може бути корисним для здоров’я.

Йдеться про так званий "французький парадокс", згідно з яким червоне вино може захистити від ішемічної хвороби серця та інфаркту. Однак спостереження, проведені в Іспанії, показують, що це не так з раком і людьми похилого віку, особливо з т.зв. численні захворювання та низький соціально-економічний статус.

Дослідження тривало 12 років, у ньому взяли участь понад 135 тисяч осіб. Це були люди віком від 60 років.

Автори доповіді повідомляють, що зрілі люди, які в основному п'ють вино і вживають його під час їжі, мають трохи менший ризик померти від раку. Однак це не означає, що такого зв'язку немає.

"Ми не виявили нічого, що вказувало б на те, що між низьким споживанням алкоголю та ризиком смерті існує якийсь позитивний зв’язок", - підкреслив провідний автор дослідження професор Розаріо Ортола з Автономного університету Мадрида.

Яка кількість алкоголю безпечна?

Жінкам старше 21 року рекомендується вживати не більше одного алкогольного напою на день, а чоловікам - максимум два.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своїх рекомендаціях стверджує, що навіть невелика кількість алкоголю шкодить здоров'ю. Найбільшої шкоди завдає часте та велике вживання алкоголю.

Як алкоголь впливає на здоров'я?

Вплив алкоголю на здоров’я багато в чому залежить від загального стану здоров’я. Помірне споживання алкоголю лише під час їжі може бути менш шкідливим - він повільніше засвоюється і організм краще засвоює його. Професор Розаріо Ортола також підкреслює, що спосіб життя також важливий, особливо дієта та фізичні вправи.

Помірне вживання алкоголю в кількості 20-40 грамів алкоголю на день у чоловіків і 10-20 грамів у жінок підвищує загальний ризик смерті, а також ризик смерті від раку. Люди, які випивають більше 40 грамів алкоголю на день, мають більший ризик смерті, а також раку та серцево-судинних захворювань.