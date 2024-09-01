Даже в малых количествах. Людям после 60 лет нужно избегать этого продукта

Хотя принято считать, что все дело в умеренности, но в некоторых случаях это не работает. Алкоголь, даже в небольших количествах, может нанести вред здоровью. Последствия употребления алкоголя особенно ощутят люди старше 60 лет.

Почему нельзя употреблять алкоголь людям после 60 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование JAMA Network Open.

Здоровый ли алкоголь в малых дозах?

Людям старше 60 лет следует избегать употребления алкоголя, потому что даже небольшое его количество вредно для них и повышает риск смерти от рака – показало исследование.

Это противоречит достаточно распространенному мнению о том, что легкое или умеренное употребление алкоголя не вредит и даже может быть полезным для здоровья.

Речь идет о так называемом "французском парадоксе", согласно которому красное вино может защитить от ишемической болезни сердца и инфаркта. Однако наблюдения, проведенные в Испании, показывают, что это не так с раком и стариками, особенно с т.н. многочисленные заболевания и низкий социально-экономический статус.

Исследование длилось 12 лет, в нем приняли участие более 135 тысяч человек. Это были люди от 60 лет.

Авторы доклада сообщают, что зрелые люди, в основном пьющие вино и употребляющие его во время еды, имеют меньший риск умереть от рака. Однако это не значит, что такой связи нет.

"Мы не обнаружили ничего, что указывало бы на то, что между низким потреблением алкоголя и риском смерти существует некая положительная связь", - подчеркнул ведущий автор исследования профессор Розарио Ортола из Автономного университета Мадрида.

Какое количество алкоголя безопасно?

Женщинам старше 21 года рекомендуется употреблять не больше одного алкогольного напитка в день, а мужчинам - максимум два.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих рекомендациях утверждает, что даже небольшое количество алкоголя вредит здоровью. Наибольший вред наносит частое и большое употребление алкоголя.

Как алкоголь влияет на здоровье?

Воздействие алкоголя на здоровье во многом зависит от общего состояния здоровья. Умеренное потребление алкоголя только во время еды может быть менее вредным – он медленнее усваивается и организм лучше усваивает его. Профессор Розарио Ортола также подчеркивает, что образ жизни также важен, особенно диета и физические упражнения.

Умеренное употребление алкоголя в количестве 20-40 граммов алкоголя в день у мужчин и 10-20 граммов у женщин повышает общий риск смерти, а также риск смерти от рака. Люди, которые выпивают более 40 граммов алкоголя в день, имеют больший риск смерти, а также рака и сердечно-сосудистых заболеваний.