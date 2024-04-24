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Навіщо розморожувати холодильник і як це правильно робити

Середа 24 квітня 2024 10:30
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Навіщо розморожувати холодильник і як це правильно робити Фото: Навіщо розморжувати холодильник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Всі знають, що розморожувати холодильник час від часу потрібно. Але для чого це робити та як саме?

На ці питання відповідає РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів Health.com, Smart living.

Для чого розморожувати холодильник

Розморожування холодильника є важливою процедурою для забезпечення його ефективної роботи та тривалого збереження продуктів.

Час від часу у холодильнику утворюється лід, який може перешкоджати нормальному циркулюванню повітря та призводити до зниження ефективності охолодження.

Чому в холодильнику утворюється "снігова шуба"

Утворення "снігової шуби" у холодильнику може мати кілька причин, але одна з найбільш поширених - це проникнення теплого повітря усередину холодильника. Коли ви відкриваєте дверцята холодильника, тепле повітря з оточуючого приміщення потрапляє всередину. При зміні температури це повітря може конденсуватися на холодних поверхнях усередині холодильника, таких як задня стінка або морозильна камера, і утворювати лід. Цей процес може посилюватися, якщо дверцята холодильника залишаються відкритими або недостатньо герметично закриваються.

"Снігова шуба" не лише ускладнює організацію продуктів у холодильнику, але й може впливати на ефективність роботи холодильника. Коли лід утворюється на холодильних елементах, компресор змушений працювати більше, щоб зберегти необхідну температуру, що може збільшити споживання електроенергії та зменшити термін служби пристрою.

Щоб уникнути утворення "снігової шуби", важливо періодично перевіряти герметичність дверцят холодильника та уникати тривалого залишання їх відкритими. Також слід періодично розморожувати холодильник, щоб видалити накопичений лід.

Навіщо розморожувати холодильник і як це правильно робитиРозморожуйте холодильник час від часу (фото: freepik.com)

Як правильно розморожувати холодильник

Ось кілька кроків, які слід дотримуватися при розморожуванні холодильника:

  • Вимкніть холодильник і вийміть всі продукти.
  • Розташуйте рушники або миску під холодильник, щоб зібрати воду з льоду, який тане.
  • Відкрийте дверцята холодильника та відключіть живлення.
  • Залиште дверцята відкритими для розморожування. Використовуйте фен або гарячу воду для прискорення цього процесу.
  • Після того, як весь лід розтане, витріть всі вологість в середині холодильника за допомогою рушника або губки.
  • Підключіть живлення та поверніть продукти до холодильника.

Як часто треба розморожувати холодильник

Процес розморожування слід проводити приблизно раз на шість місяців, в залежності від умов експлуатації вашого холодильника. Це допоможе зберегти його робочий стан і продовжити термін його служби.

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