Навіщо в ліфтах грає музика? Що насправді ховається за приємними мелодіями

Як усе почалося: історія музики в ліфтах

Усе розпочалося в 1920-х роках, коли ліфти почали стрімко поширюватися у великих містах. Для багатьох людей це був новий і навіть лякаючий досвід: закрите приміщення, рух на висоту і відсутність контролю над процесом.

Музика стала засобом заспокоєння пасажирів. Спочатку це були прості інструментальні мелодії, які не відволікали, але створювали комфортну атмосферу. Деякі компанії навіть вивчали реакцію пасажирів на різні стилі музики, аби обрати найефективніші композиції.

Завдяки цьому ліфти перестали асоціюватися зі страхом і стали частиною повсякденного життя. Згодом музика в ліфтах почала виконувати не лише заспокійливу функцію, але й стала інструментом для формування іміджу.

Музика у ліфтах з'явилася понад 100 років тому (фото: Pexels.com)

Як музика впливає на нас

Музика в ліфтах має чітко продуману психологічну функцію. Легкі, ненав’язливі мелодії створюють відчуття спокою та затишку, особливо у багатолюдних приміщеннях. Дослідження показують, що спокійна музика може знижувати рівень тривожності, а іноді навіть підвищувати настрій.

Окрім цього, вона маскує неприємні звуки, наприклад, гудіння механізмів або скрипіння кабіни.

У комерційних будівлях мелодії створюють певний стиль і підкреслюють статус закладу. Наприклад, у бізнес-центрах це можуть бути класичні композиції, а в готелях - лаунж чи джаз. Цікаво, що правильно підібрана музика може навіть впливати на сприйняття часу: завдяки їй поїздка здається коротшою.

Цікаві факти про ліфтову музику

Музика в ліфтах має багату історію, яка приховує безліч цікавих фактів.

Наприклад, перші композиції, що звучали в кабінах, були створені спеціально для ліфтів і отримали назву "muzak". Вона відрізнялася простотою та відсутністю різких звуків, які могли б викликати дискомфорт.

У Японії в деяких ліфтах звучать звуки природи - спів птахів або шум хвиль, щоб підсилити ефект релаксації.

У США дослідження виявило, що пасажири сприймають ліфти з музикою як більш безпечні, навіть якщо вони не помічають мелодій свідомо.

У 1970-х роках музика в ліфтах стала настільки популярною, що з’явився окремий жанр - "ліфтова музика", яка характеризується спокійними та повторюваними мелодіями.

Також відомо, що у деяких дорогих готелях створюють унікальні плейлисти для ліфтів, щоб підкреслити елітарність закладу. Цікаво, що сучасна технологія дозволяє змінювати музику залежно від часу доби чи навіть настрою пасажирів.

Різноманітна музика налаштовує на різну поведінку (фото: Pexels.com)

Сучасна роль музики: від комфорту до іміджу

Сьогодні музика в ліфтах - це не лише засіб для заспокоєння, а й частина маркетингової стратегії. Вона підкреслює стиль будівлі та навіть впливає на сприйняття бренду.

У торгівельних центрах, наприклад, обирають мелодії, які відповідають загальній концепції та стимулюють відвідувачів залишатися довше. У житлових комплексах музика створює домашню атмосферу та допомагає мешканцям розслабитися після напруженого дня.