"Навіки в строю". На фронті загинув автор найвідомішого знімка Серебрянського лісу Денис Зелений

8 травня на фронті загинув Денис Зелений. Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій". Воїн став на захист України у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Honey cafe в Instagram , у цьому закладі до повномасштабної війни працював Денис.

Що відомо про воїна

"Друзі, сьогодні сталася велика втрата. Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Денис був старшим лейтенантом на Лиманському напрямку. Він також є автором найвідомішого фото Серебрянського лісу, що під Кремінною Луганської області. Цей ліс уже півтора року є лінією фронту.

Денис Зелений (фото: Instagram/honey_cafe)

"Памʼятаю Дениса ще зі школи, був дуже позитивний, активний. Коли ти молодий, то якось не думаєш про смерть. Але клята війна, щоденні вбивства молодого покоління, наших відважних хлопців і дівчат. Щоденний жах, які вони бачать. Боже, нехай скоріше настане мир. Вічна памʼять тобі, Денисе, і царство небесне", - написала одна користувачка соцмереж під повідомленням про загибель Дениса.

Багатьом киянам воїн був відомий завдяки рілсам про печення паски, які він знімав для кафе, в якому раніше працював.

Колеги Дениса зазначили, що про дату і час поховання воїна повідомлять пізніше.

Серебрянський ліс (фото: Денис Зелений)

Зазначимо, що частина Серебрянського лісу належить до ботанічного заказника місцевого значення. До російського вторгнення там жили червонокнижні тварини. Зараз він повністю знищений і став одним із символів війни.