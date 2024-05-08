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"Навеки в строю". На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый

Среда 08 мая 2024 20:24
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"Навеки в строю". На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый Денис Зеленый (фото: Instagram/honey_cafe)
Автор: Василина Копытко

8 мая на фронте погиб Денис Зеленый. Он был офицером секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревой". Воин встал на защиту Украины в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Honey cafe в Instagram, в этом заведении до полномасштабной войны работал Денис.

Что известно о воине

"Друзья, сегодня произошла большая потеря. Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю", - говорится в сообщении.

Известно, что Денис был старшим лейтенантом на Лиманском направлении. Он также является автором самого известного фото Серебрянского леса, что под Кременной Луганской области. Этот лес уже полтора года является линией фронта.

&quot;Навеки в строю&quot;. На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый

&quot;Навеки в строю&quot;. На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый

&quot;Навеки в строю&quot;. На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый

Денис Зеленый (фото: Instagram/honey_cafe)

"Помню Дениса еще со школы, был очень позитивный, активный. Если ты молод, то как-то не думаешь о смерти. Но проклятая война, ежедневные убийства молодого поколения, наших отважных ребят. Ежедневный ужас, которые они видят. Боже, пусть скорее наступит мир. Вечная память тебе, Денис, и царство небесное", - написала одна пользовательница соцсетей под сообщением о гибели Дениса.

Многим киевлянам воин также был известен благодаря рилсам о паске, которые он снимал для кафе, где раньше работал.

Коллеги Дениса отметили, что о дате и времени похорон воина сообщат позже.

&quot;Навеки в строю&quot;. На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис ЗеленыйСеребрянский лес (фото: Денис Зеленый)

Отметим, что часть Серебрянского леса принадлежит ботаническому заказнику местного значения. До российского вторжения там жили краснокнижные животные. Сейчас он полностью уничтожен и стал одним из символов войны.

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