Наведіть порядок на кухні раз і назавжди. Як розставити речі, щоб було зручно

Зонування кухні

Розпочати організацію кухні варто з правильного зонування. Виділіть окремі зони для приготування їжі, миття посуду та зберігання продуктів. Це дозволить вам ефективно використовувати простір і зменшить час на пошук потрібних речей.

Наприклад, усі інгредієнти і прилади для приготування їжі повинні знаходитися поблизу робочої поверхні. Такий підхід дозволить зберегти порядок і зробить процес приготування їжі легшим і швидким.

Організація шаф і скриньок

Шафи та скриньки повинні бути оснащені зручними органайзерами, щоб кожен предмет мав своє місце. Використовуйте спеціальні роздільники для тарілок, ложок, ножів, щоб не витрачати час на пошук потрібної речі.

Для продуктів, що не потребують охолодження, добре підійдуть контейнери та коробки для зберігання. Також варто подбати про висувні ящики для зберігання банок, спецій або пакетиків з приправами, які легко дістати під час приготування їжі.

Зазвичай на кухні завжди не вистачає місця (фото: Freepik.com)

Використання вертикального простору

Не бійтеся використовувати вертикальний простір на кухні. Полички на стінах або над кухонними меблями допоможуть вам зберігати речі, які не використовуються часто.

Це можуть бути банки з крупами, спеції або навіть декілька красивих вазонів з зеленню. Важливо пам'ятати, що всі речі повинні бути зручними для доступу, тому не ставте важкі предмети на висоти, де їх складно дістати.

Зберігання кухонного посуду

Для кухонного посуду слід організувати спеціальні місця з урахуванням частоти його використання. Часто використовувані каструлі, сковорідки та тарілки повинні бути в межах досяжності, а ті, що використовуються рідше, можна зберігати в нижніх ящиках чи на верхніх полицях.

Якщо у вас є обмежений простір, використовуйте спеціальні органайзери для каструль та сковорідок, які дозволяють зберігати їх стосами або навіть на дверцятах шаф.

Організація робочої поверхні

Щоб кухня була комфортною для роботи, важливо, щоб робоча поверхня залишалася вільною від зайвих предметів. Розташуйте на робочій поверхні тільки те, що вам дійсно необхідно для приготування їжі, а всі інші речі зберігайте у шафах або ящиках.

Для зручності використовуйте підставки для спецій, пристосування для ножів, а також органайзери для дрібних побутових приладів. Так ви уникнете безладу і будете мати більше простору для роботи.

Якщо робоча поверхня завалена предметами, працювати на кухні дуже незручно (фото: Freepik.com)

Організація побутової техніки

Побутова техніка має бути організована так, щоб її легко можна було використовувати. Встановіть пристрої, які ви використовуєте найчастіше, ближче до робочої зони, наприклад, мікрохвильову піч або блендер.

Техніку, яку використовуєте рідше, можна розмістити на нижчих полицях або у спеціальних шафах. Важливо також подбати про зручний доступ до розеток та мережевих кабелів, щоб не було проблем з їх підключенням.

Використання контейнерів для зберігання продуктів

Щоб зберігати продукти правильно, використовуйте герметичні контейнери, які не дозволяють повітрю потрапляти всередину і зберігають свіжість продуктів. Для зернових, макаронних виробів, спецій, цукру та борошна варто вибирати контейнери з різними розмірами та зручними кришками.

Прозорі контейнери допоможуть вам швидко побачити, що саме знаходиться всередині, а етикетки дозволять легко ідентифікувати вміст. Така організація допоможе підтримувати порядок і дозволить уникнути появи шкідників.