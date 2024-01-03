Науковець і чемпіон зі спортивного бриджу: у Києві помер правнук Івана Франка

Науковець і володар кубка України з бриджу

"З сумом сповіщаємо, що вчора пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка - Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі", - йдеться у повідомленні.

Юрій Юрачківський народився у 1951 році, закінчив Київську СШ №92 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови. Освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, там же закінчив аспірантуру.

Працював інженером в Інституті геронтології, був старшим науковим працівником в Інституті кібернетики НАН України. Протягом 10 років на початку 2000-х працював науковцем у США.

Юрій Юрачківський важко хворів протягом останніх двох років (фото: Facebook.com/dimfranka)

Юрій був одним перших популяризаторів спортивного бриджу в Україні. Згодом став чемпіоном і володарем кубка України з бриджу, капітаном національної збірної й був багаторічним очільником Київської федерації спортивного бриджу і віцепрезидентом української федерації. 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з бриджу.

Точну причину смерті Юрія не повідомляють, відомо, що останні два роки він важко хворів.

Додамо, що єдиний син Юрія - Данило зараз захищає Україну у лавах Збройних Сил.

Юрій Юрачківський з дружиною і сином, 1990 рік (фото: zbruc.eu)