Науковець Єльського університету дав інтерв’ю музею "Голоси мирних"

Відомий науковець Єльського університету (США), старший викладач Школи глобальних справ Джексона, директор програми вивчення геноциду, доктор Девід Дж. Саймон розповів про те, як російська агресія зробила українську націю сильнішою, чому розмови про припинення вогню винагороджують агресора, і висловив думки щодо того, як може закінчитися війна в Україні.

Саймон зізнається: коли почалося повномасштабне вторгнення, він не міг повірити, що таке грубе порушення суверенітету можливе у 2022 році, та відчув розчарування через безуспішність зусиль щодо попередження війни. На думку науковця, війна укріпила українців як націю - так, як цього не вдалося б жодній іншій події.

"Та солідарність, яку українці продемонстрували перед обличчям російської агресії... Це була найбільша помилка Путіна, оскільки вона мала наслідки, що на 100% були протилежні тому, що планувалося. Він хотів знищити ідею української нації. Натомість, він зробив її вдвічі або й більш ніж удвічі сильнішою проти того, якою вона коли-небудь була", - вважає експерт.

Науковець не включає себе до групи тих, хто виступає за мирні переговори з агресором.

"Є люди, які вважають, що треба вести мирні переговори та що для росії має бути створено спосіб зберегти честь і гідність, що росії слід дозволити зберегти ту частину України, в яку вона вторглася. Я не вважаю, що це правильно, оскільки це винагороджує агресію та порушення міжнародного права й норм, тому такі варіанти не повинні розглядатися", - зазначив Саймон.

На думку експерта, за війну Росію має бути покарано в міжнародному просторі.

"До неї має бути застосовано санкції й вона має стати вигнанницею за все те, що вона вже зробила. Після того, як буде відновлено справедливість, росія може продовжити існувати, якщо тільки вона не проявлятиме агресію та не вторгатиметься або не загрожуватиме вторгненням на територію своїх сусідів", - висловився вчений.

Саймон висловився і щодо місії музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Я вважаю, як учений, який вивчає масові злодіяння, як політолог, і багато хто з моїх колег є ще й істориками, що ми отримали великий обсяг інформації завдяки голосам людей, які пережили ці злодіяння. Ми маємо передавати таку інформацію з покоління в покоління. Один зі способів ушанувати людей, які пережили ці злочини, полягає в тому, щоб вислухати їх", - зазначив експерт.

Музей "Голоси мирних" - масштабний архів історій мирних жителів України, які стали жертвами або свідками війни. Архів музею налічує вже понад 55 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.