Науковець з Дніпра розповіла музею "Голоси мирних", як евакуювала 350 тисяч культурних експонатів

За її словами, у перший день війни відповідь на питання "що робити" була очевидною: йти на роботу і рятувати музейні фонди Україні, історію держави та народу. Катерина і колеги зробили для цього все.

Катерина працює в музеї з 2014 року - і тренування щодо евакуації проводилися раніше. Але виявилося, що згідно застарілих документів евакуюватися було треба до... Саратовської області! На час складання цих планів війни зі сходу ніхто не чекав. Звісно, все довелося змінювати. Катерина ж придумала власний план диверсії на випадок російської окупації.

"Моя дисертація і сфера моїх наукових інтересів стосувалася історії суспільної думки XIX століття російської імперії. У мене був план сказати, що я завжди цікавилася росією та її культурою. І разом із нашими експонатами поїхати до ермітажу на якусь пафосну пресконференцію", - розповідає вона.

Там Катерина планувала закритися у залах, які добре знає, розбити всі вітрини, максимально спаплюжити все. А потім на суді виступити з ефектною промовою.

"Росія не заслуговує на історію. Єдине, що у вас є, - це бруд, болота, кров і смерть. А все красиве, елегантне, перспективне, що ви демонструєте у своїх музеях, - це не ваше. Ви не маєте на це право. На це я вам даю стовідсоткову гарантію як історик, і як історик російської імперії", - планувала заявити науковець.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.