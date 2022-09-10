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Натуральный томатный соус на зиму: очень простой рецепт

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Суббота 10 сентября 2022 08:30
Натуральный томатный соус на зиму: очень простой рецепт Фото: томатный соус на зиму (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Томатный соус на зиму - отличный способ запастись универсальной заготовкой для борщей, мясных, рыбных блюд и тому подобное.

Рецептом поделились на канале в YouTube ТІАНА готувати просто.

Ингредиенты на 7 банок по 0,5 литра:

  • Помидоры - 3 кг
  • Лук - 300 г
  • Яблоки - 1 кг
  • Сахар - 200 г
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Уксус - 175 мл
  • Душистый перец - 0,5 ч. л.
  • Черный перец - 0.5 ч. л.
  • Паприка - 1/6 ч. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте помидоры четвертинками. Добавьте так же нарезанный четвертинами лук.

Поставьте на плиту и готовьте 1,5 часа на среднем огне, время от времени помешивая.

Затем добавьте яблоки, очищенные от семян и нарезанные четвертинками, соль, сахар, уксус.

Перемешайте и готовьте еще 1,5 часа. Оставьте до полного остывания. Перебейте блендером, а затем еще перетрите через сито. Добавьте специи, доведите до кипения и готовьте еще 15 минут.

Разлейте в банки, прикройте крышками и простерилизуйте 30 минут с момента закипания.

Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

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