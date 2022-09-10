Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт
Томатний соус на зиму - чудовий спосіб запастися універсальною заготівлею для борщів, м'ясних, рибних страв тощо.
Рецептом поділилися на каналі в YouTube ТІАНА готувати просто.
Інгредієнти на 7 банок по 0,5 літри:
- Помідори - 3 кг
- Цибуля - 300 г
- Яблука - 1 кг
- Цукор - 200 г
- Сіль - 2 ст. ложки
- Оцет - 175 мл
- Духмяний перець - 0,5 ч. л.
- Чорний перець - 0.5 ч. л.
- Паприка - 1/6 ч. л.
Покрокове приготування
Наріжте помідори четвертинками. Додайте так само нарізану четвертинами цибулю.
Поставте на плиту і готуйте 1,5 години на середньому вогні, час від часу помішуючи.
Потім додайте яблука, очищені від насіння і нарізані четвертинками, сіль, цукор, оцет.
Перемішайте і готуйте ще 1,5 години. Залиште до повного вистигання. Перебийте блендером, а потім ще перетріть через сито. Додайте спеції, доведіть до кипіння і готуйте ще 15 хвилин.
Розлийте в банки, прикрийте кришками і простерилізуйте 30 хвилин з моменту закипання.
Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.
Раніше ми писали, як заквасити капусту цілими головками на зиму.
Також читайте, як приготувати баклажани в аджиці на зиму за рецептом народної кулінарки.