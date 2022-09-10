Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт

Томатний соус на зиму - чудовий спосіб запастися універсальною заготівлею для борщів, м'ясних, рибних страв тощо.

Рецептом поділилися на каналі в YouTube ТІАНА готувати просто.

Інгредієнти на 7 банок по 0,5 літри:

Помідори - 3 кг

Цибуля - 300 г

Яблука - 1 кг

Цукор - 200 г

Сіль - 2 ст. ложки

Оцет - 175 мл

Духмяний перець - 0,5 ч. л.

Чорний перець - 0.5 ч. л.

Паприка - 1/6 ч. л.

Покрокове приготування

Наріжте помідори четвертинками. Додайте так само нарізану четвертинами цибулю.

Поставте на плиту і готуйте 1,5 години на середньому вогні, час від часу помішуючи.

Потім додайте яблука, очищені від насіння і нарізані четвертинками, сіль, цукор, оцет.

Перемішайте і готуйте ще 1,5 години. Залиште до повного вистигання. Перебийте блендером, а потім ще перетріть через сито. Додайте спеції, доведіть до кипіння і готуйте ще 15 хвилин.

Розлийте в банки, прикрийте кришками і простерилізуйте 30 хвилин з моменту закипання.

Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.