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Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт

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Субота 10 вересня 2022 08:30
Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт Фото: Томатний соус на зиму (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Томатний соус на зиму - чудовий спосіб запастися універсальною заготівлею для борщів, м'ясних, рибних страв тощо.

Рецептом поділилися на каналі в YouTube ТІАНА готувати просто.

Інгредієнти на 7 банок по 0,5 літри:

  • Помідори - 3 кг
  • Цибуля - 300 г
  • Яблука - 1 кг
  • Цукор - 200 г
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Оцет - 175 мл
  • Духмяний перець - 0,5 ч. л.
  • Чорний перець - 0.5 ч. л.
  • Паприка - 1/6 ч. л.

Покрокове приготування

Наріжте помідори четвертинками. Додайте так само нарізану четвертинами цибулю.

Поставте на плиту і готуйте 1,5 години на середньому вогні, час від часу помішуючи.

Потім додайте яблука, очищені від насіння і нарізані четвертинками, сіль, цукор, оцет.

Перемішайте і готуйте ще 1,5 години. Залиште до повного вистигання. Перебийте блендером, а потім ще перетріть через сито. Додайте спеції, доведіть до кипіння і готуйте ще 15 хвилин.

Розлийте в банки, прикрийте кришками і простерилізуйте 30 хвилин з моменту закипання.

Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.

Раніше ми писали, як заквасити капусту цілими головками на зиму.

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