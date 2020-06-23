Натуральные ткани оказались вреднее синтетики: в чем опасность

Натуральные ткани в некоторых случаях могут быть вреднее, чем сделанные из искусственных материалов. И хотя люди часто отдают предпочтение одежде изготовленной из тканей растительного или животного происхождения - особенно в жару - они более губительны для мирового океана.

Ученые из университета Кейптауна в Южной Африке опровергли убеждение, что океаны загрязняют микроволокна из синтетической одежды, которые попадают туда после стирки, пишет NewScientist.

Так, в рамках одного из экспериментов, ученые проанализировали 2 тысячи образцов волокон из нескольких океанов - Индийского, Тихого, Атлантического, а также Средиземного моря.

Исследователи тщательно рассортировали образцы, и каково же было их удивление, когда синтетики (полиэстра и нейлона) там оказалось лишь 8,2%, волокон тканей животного происхождения (шелка и шерсти) - 12,2%, остальное - остатки тканей растительного происхождения - 29,5% конопли и льна, 50% - хлопка.

Это исследование позволило сделать вывод, что натуральные волокна разрушаются не так быстро, как считалось ранее. При этом их влияние на мировую экосистему пока что не до конца исследовано, чтобы считать натуральные материалы абсолютно безопасными.

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