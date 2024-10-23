Нацвідбір на Євробачення 2025: 8 артистів, які хочуть взяти участь

Національний відбір на Євробачення 2025 року, який відбудеться у лютому, вже привертає чималу увагу, адже українські артисти знову готові поборотися за право представляти країну на найпрестижнішому музичному конкурсі Європи. Серед потенційних учасників цього року - як вже відомі імена, так і нові зірки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про артистів, які заявили або натякнули на своє бажання взяти участь у Нацвідборі та позмагатися за перемогу.
Зірка поділилася зі своїми шанувальниками намірами спробувати свої сили на пісенному конкурсі навесні 2024 року, а у вересні офіційно подала заявку.
"Друзі! Сьогодні перший день подання заявок на участь у Національному відборі Євробачення. І я вже подала цю заявку!", - написала вона.
СолоХа зізналася, що разом з командою дуже відповідально підійшли до цього питання. Вони вже створили трек, який має сподобатися глядачам.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Блогер-пліткар Богдан Беспалов у вересні почав розповсюджувати чутки, що молода українська співачка Klavdia Petrivna стане учасницею Нацвідбору на Євробачення-2025 і навіть переможе, бо, за його словами, всі шоу будуватимуть навколо неї.
Що ж, так це чи ні, дізнаємося пізніше. Поки співачка ніяк не коментувала цю інформацію.
Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
У травні 2024 року співак LAUD також долучився до дискусій щодо участі у Євробаченні-2025, запитавши своїх шанувальників, чи варто йому знову пробувати свої сили на Нацвідборі.
"Готуватись на Євробачення, чи ще рано?", - звернувся артист до підписників у соцмережах.
Востаннє він виступав на українському відборі у 2021 році, але був дискваліфікований через порушення правил. Раніше LAUD також брав участь - 2018 та 2019 роках.
Laud (фото: instagram.com/laud_vk)
Ще до оголошення дат Нацвідбору багато українських музикантів почали натякати на своє бажання взяти участь у конкурсі. Одним із перших був Артем Пивоваров, який у травні 2024 року звернувся до шанувальників із запитанням. "Євро 2025?", - написав він невдовзі після завершення Євробачення у Мальме, Швеція, де Україну представляв дует співачок Jerry Heil та alyona alyona.
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Львівський репер Clonnex не залишив поза увагою тему Євробачення, натякнувши у своїх соцмережах, що планує взяти участь у Нацвідборі. Він звернувся до своїх підписників із запитанням: "Who should represent Ukraine at Eurovision 2025?", вказавши на себе. "Ви готові? Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом зі мною", - написав Clonnex під відео, яке він опублікував на початку вересня 2024 року.
Clonnex (фото: instagram.com/clonnex)
Українська співачка oneWITCH (Вікторія Родько) підтвердила свою підготовку до участі в Нацвідборі на Євробачення-2025. Цю інформацію ексклюзивно оприлюднив "Дім Євробачення". Вікторія, яка раніше була солісткою гурту Oy Sound System, вже намагалася потрапити на конкурс у 2023 році. Тоді гурт зайняв 8-е місце і після цього оголосив про перерву, а Родько вирішила розпочати свій сольний проєкт.
oneWITCH (фото: instagram.com/onewitch__)
У червні 2024 року учасники гурту MOLODI поділилися з ведучими шоу "Weekend Show" на каналі М1 своїми планами щодо участі в Нацвідборі на Євробачення-2025. Музиканти повідомили, що зараз активно працюють над створенням концепту для своєї заявки. Вони також зізналися, що вже робили спроби потрапити на Нацвідбір раніше, але на той момент у них ще не було значущих музичних релізів.
MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)
Гурт Ziferblat став справжнім відкриттям національного відбору на Євробачення 2024 року. Саме їхній пісні "Place I Call Home" журі віддало найбільше голосів. Глядачі поставили Ziferblat на 4 місце. І за сумою балів учасники посіли 2 місце (19 балів).
Після цього, під час одного з інтерв’ю артистів, у них поцікавилися, чи готові вони знову поборотися за шанс представляти Україну на престижному конкурсі. На що хлопці відповіли, що подаватимуть заявку і братимуть участь знову, щоб цього разу опинитися на першій сходинці.
Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Раніше організатори Євробачення оголосили нові правила конкурсу.
Також блогерка Монро назвала зірок, чиї виступи на музичному конкурсі стали легендарними.
При написанні матеріалу використовувалися джерела: Instagram CолоХа, Laud, Артема Пивоварова, Clonnex, Weekend Show, YouTube-канал Богдана Беспалова.