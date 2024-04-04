У Нацполіції розповіли, як доставляють ухилянтів до ТЦК

Про етапи взаємодії поліції з ТЦК та СП розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова Максима Ахрамєєва, начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України виданню "Радіо Свобода".

Що треба знати ухилянтам, які у розшуку

За словами Ахрамєєва, якщо людина у розшуку від ухилення від мобілізації, передбачається певний механізм її доставки до ТЦК.

"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку", - сказав він.

"Після встановлення таких осіб ми доставляємо - виключно доставляємо - до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", - розповів представник Нацполіції.

Так, вже у ТЦК та СП складається постанова про адмінправопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адмінштрафу.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", - пояснив Ахрамєєв.