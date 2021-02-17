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В Нацпарке под Киевом засекли семейство диких животных на прогулке: забавное видео

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 11:55
В Нацпарке под Киевом засекли семейство диких животных на прогулке: забавное видео В Конче-Заспе увидели семейство кабанов (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Под Киевом сняли на видео зимнюю прогулку семейства диких кабанов. В ролик попали не все животные, так как несколько малышей-кабанчиков успели отскочить в сторону, когда увидели камеру.

Видео опубликовал начальник отделения Национального природного парка "Голосеевский" Виталий Хрунов, передает "Вечерний Киев".

Он рассказал, что семейство кабанов запечатлел на видео 14 февраля в Конче-Заспе под Киевом.

Семейная прогулка кабанов в Конче-Заспе

"Кабаны в нацпарке - не редкость. В воскресенье встретил 14 больших и малых кабанов, а бывает они собираются в стадо и по 50 особей. Бытует мнение, что дикие свиньи агрессивны, но это не так. Обычно они пугливы и убегают от людей. Только когда есть маленькие поросята, то свиноматка может быть опасна", - пояснил Виталий Хрунов.

Дикие кабаны не единственные, кто попадает в объектив телефона Виталия. Недавно он снял на камеру телефона лосиху с двумя лосятами-подростками.

"Было бы хорошо получить финансирование на специальную технику для того, чтобы ставить"фотоловушки". Мы могли бы узнать много интересного о нашей фауне, ну и, кроме того - это зрелищно и привлекает внимание людей к животным и нацпарку", - рассказал Виталий.

Как мы ранее сообщали, украинские воины снялись с бездомными животными, чтобы помочь обрести им семью.

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