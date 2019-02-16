Нацотбор на Евровидение 2019: как прошел второй полуфинал

Freedom Jazz, группа, которая "взорвала" финал!

Второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2019 состоялся сегодня, 16 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Перший

Второй полуфинал нацотбора на на Евровидение 2019 состоялся сегодня, 16 февраля, во дворце культуры столичного КПИ. Как и всегда, было горячо и любопытно, но, пожалуй, главным событием полуфинала стало далеко не самое лучшее выступление фаворита нацотбора, группа KAZKA.

Первым на сцену вышел «крестник» Кузьмы Скрябина, Ivan NAVI с песней «All for the love». Судьи отметили сходство с Джастином Тимберлейком, как в музыке, так и визуально. И с этим трудно не согласиться.

Заслуженные артистки Республики Крым, дует Anna Maria исполнил песню My Road, которая особенно понравилась Сергею Притуле.

Один из самых ожидаемых участников Нацотбора, группу KAZKA представила песню Apart. Возможно, нам показалось, но исполнение вживую от вокалистки этого коллектива оказалось совсем не идеальным.

На экваторе второго полуфинала мы увидели выступление исполнительницы KIRA MAZUR – «Дихати». Стиль музыкальной композиции – фолк.

Второе пришествие Влада Карущука, больше известного, как LAUD, ознаменовалось исполнением композиции «2 Дні».

Предпоследним выступал самородок из вокального шоу "Голос", которого за неделю до Нацотбора избили в столичном метро - KHAYAT - Ever.

Добавила пост-панка в этот праздный вечер группа Braii, с песней Maybe.

Закрывал второй полуфинал очень веселый и позитивный коллектив – Freedom Jazz, с песней Cupidon. Отметим, что продюсером и постановщиком номера является Елена Коляденко. Одна из солисток выступала, будучи на восьмом месяце беременности.

Самое интересное, естественно, было в конце, когда Сергей Притула объявил оценки жюри и зрителей.

Жюри:

1 балл отправился к KIRA MAZUR.

2 балла, несмотря на харизму и разрыв шаблонов, получает KHAYAT.

3 балла, в какой-то мере ожидаемо, BRAII. Хотя Данилко поставил ребятам целых 6 баллов.

4 балла - IVAN NAVI

5 баллов - ANNA MARIA

6 баллов - LAUD

7 баллов – KAZKA

8 баллов – Freedom Jazz

Зрители:

1 балл - KIRA MAZUR

2 балла – Braii

3 балла – LAUD

4 балла - IVAN NAVI

5 баллов – KAZKA

6 баллов – KHAYAT

7 баллов – ANNA MARIA

8 баллов – Freedom Jazz

Таким образом, в финал вышли еще трое исполнителей: Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA.