Нацотбор на Евровидение 2019: как прошел финал

Финал Нацотбора Евровидения 2019 состоялся сегодня, 23 февраля, во дворце культуры столичного КПИ.

Перед непосредственным выступлением исполнителей, которые боролись за победу в финале, ведущий конкурса, Сергей Притула, провел беседу с жюри, на предмет того, как они воспринимали критику в соц.сетях в свой адрес. Джамала расставила приоритеты в своем оценивании, сказав, что для нее есть три важнейших фактора: песня, перфоманс и, безусловно, "живое" исполнение.

Данилко, в свою очередь, заступился за группу KAZKA, высказав предположение, что кто-то устроил исполнителям настоящую травлю за их не самое удачное выступление во втором полуфинале.

Ну, а первым на сцену вышел балет Freedom Jazz, который во втором полуфинале получил максимальные балл от жюри и зрителей. Тем не менее, например, Андрея Данилко, в этой раз девушки не впечатлили.

Вторым участником финала стала группа YUKO, пожалуй, самая неоднозначная и нетипичная команда в финале. Их фольктроник пришелся многим по душе, но воспримет ли его также европейский зритель? Композиция - Galyna Guliala.

Экватор финала замыкала провокационная, горячая и сексуальная MARUV с композицией Siren Song. Надо сказать, что певица не разочаровала, ведь ее выступление действительно было очень страстным.

После эпатажа и интриги в исполнении MARUV, зрители погрузились в лирику, благодаря четвертому участнику - Brunettes Shoot Blonde - Houston. Естественно, без своего легендарного рояля ребята на сцену бы не вышли. Кстати, ребята стали "отличниками" первого полуфинала, взяв по 7 баллов от жюри и зрителей.



Пятым участником стала группа KAZKA, которую критиковали за слабое исполнение своей композиции Apart в полуфинале. Однако в этот раз вокалистка явно исправилась, выступив на порядок сильнее.

Завершал конкурсные выступления дует близняшек - ANNA MARIA, с песней My Road. Пожалуй, дебаты после этого выступления были самыми горячими и ожесточенными за все время. Тема все та же - Крым, выступления дуета в Крыму и непонятная позиция девушек, о ситуации, которая происходит в стране.

После выступления всех финалистов на сцену нацотбора вышел участник Евровидения 2019 от Франции, Билал Хассани с песней "Король". Однако привлекла внимание не столько песня исполнителя, сколько его весьма специфическая внешность.

Однако, естественно, всех интересовали результаты голосования. И для начала, по традиции, были объявлены оценки жюри.

ANNA MARIA - 1 Brunettes Shoot Blondes - 2 KAZKA - 3 YUKO - 4 MARUV - 5 Freedom Jazz - 6

После судейских оценок организаторы решили немного потянуть интригу, а на сцену вышла Джамала со своей новой песней Solo.

Результаты зрительского голосования:

YUKO - 1 ANNA MARIA - 2 Brunettes Shoot Blondes - 3 Freedom Jazz - 4 KAZKA - 5 MARUV - 6

Таким образом, набрав 11 баллов, победителем Нацотбора 2019 в Украине стала Maruv!