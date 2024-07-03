Національні бібліотеки Європи поповнила фотокнига "Донбас і Мирні" фонду Ахметова

Це фотокнига "Донбас і Мирні", яку було вперше представлено у квітні 2018 року. ЇЇ герої — 11 жителів Донбасу, які опинилися в епіцентрі війни. Це книга про війну, людей, допомогу і надію. Сьогодні, коли трагедією війни охоплена вся Україна, актуальність живих людських свідчень залишається колосальною.

"Через представлені у фотокнизі історії Фонд Ріната Ахметова показує долю мільйонів мешканців. Реальність, в якій людям доводиться виживати. Ці історії мають бути проговорені, почуті, збережені, прожиті, зрозумілі світовою спільнотою", - наголосила Наталя Ємченко, членкиня Наглядової ради Фонду.

Подивитися фотокнигу можна на порталі Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, при переході на англомовну версію сайту книга буде доступна також англійською.

Раніше фотокнига була презентована в Україні, Брюсселі, Франкфурті-на-Майні та Страсбурзі. Також Фонд передав книгу "Донбас і Мирні" до посольств та міжнародних організацій. Видання було представлено у провідних бібліотеках України. Книгу у 2019 році відзначив Український бібліотечний фонд у номінації "Найкраща соціальна фотокнига року". А тепер її англомовне видання буде у вільному доступі у ключових національних бібліотеках країн Європи.

З перших днів війни у 2014 році Фонд Ріната Ахметова надавав критично необхідну допомогу мирним українцям на Донбасі. Тоді ж виявилося, що люди прагнули розповідати про пережите – і для них це було не менш важливо, ніж гуманітарна допомога. Так Фонд почав збирати свідчення, архів яких швидко зростав. У 2020 було створено Музей "Голоси Мирних", до якого й увійшли історії мирних. Після повномасштабного вторгнення Музей став літописом трагедії всього українського народу.

Станом на липень 2024 року Музей містить вже понад 110 тисяч історій мирних мешканців України про війну з перших вуст – це найбільший такий проєкт у світі, що розповідає історії українців про пережите під час війни. Розкажіть свою на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.