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Наталья Могилевская присоединилась к психологической консультации Фонда Ахметова в Запорожье

Фото: Наталья Могилевская посетила психологические консультации Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская присоединилась к одной из групповых психологических консультаций в Запорожье, которые проводят мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Наталья Могилевская с первых дней войны остается в Украине и помогает людям, ездит по госпиталям, воинским частям. Певица имеет большой опыт работы с переселенцами, охотно делится собственной внутренней силой и смелостью, стремится быть вместе с народом и верить в победу.

Во время встречи народная артистка спела вместе с переселенцами и поделилась опытом: как песни и правильное дыхание помогают справиться со стрессом. Наталья Могилевская высоко оценила психологическую помощь от фонда.

"Фонд Рината Ахметова - огромные молодцы! Сделали бесплатную психологическую поддержку: мобильные бригады психологов, которые выезжают на места и дают очень простые и понятные людям механизмы, алгоритмы по тому, как с этим справляться. Представьте себе, что происходит сейчас с Украиной, и представьте себе, какая это помощь", - говорит певица.

Если вам необходима поддержка, узнать о дате и месте консультации психологов можно в социальных сетях фонда.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", который реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 88 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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Запорожская областьНаталья Могилевская