Наталія Могилевська чесно відповіла, чи хоче ще стати мамою

На початку повномасштабного вторгнення Наталія удочерила двох дівчат - 10-річну Мішель і 2-річну Софію.

Розповісти про те, що вона стала мамою, артистка наважилася лише на початку минулого року.

Відповідаючи на запитання підписників, співачка поділилася, чому протягом двох років не розголошувала цей факт.

"Кожна хвилина мого мовчання для них була вкрай необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Нам потрібно було просто "прорости" одне в одного, стати сім’єю. І в затишку та спокої нам вдалося це зробити", – написала артистка в stories. Скріншот

За її словами, цей період був надзвичайно важливим для адаптації та формування родинного зв’язку.

Також з’ясувалося, що співачка мріє про ще одну дитину - сина. Могилевська сказала, чи хоче ще дітей (скріншот)

Зазначимо, що наразі Наталія Могилевська щаслива у стосунках. Її обранець - чоловік, на ім'я Валентин, якого вона ретельно приховує від публіки.

За словами виконавиці, зараз не найкращий час для особистих зізнань, і вона планує розкрити його особу лише після завершення повномасштабної війни.

Відомо, що Наталія і Валентин знайомі вже понад 20 років, але їхні романтичні стосунки розпочалися лише після початку вторгнення. Чоловік допомагав артистці евакуювати сестру, а також підтримував її під час концертів у прифронтових містах.