ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книг

Вівторок 09 квітня 2024 23:05
UA EN RU
Наталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книг Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)
Автор: Юлія Любченко

Наталі Портман знялася для проєкту Dior Book Tote Club у національній бібліотеці Франції в Парижі, а також акторка поділилась своїм списком улюблених книг.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Наталі Портман показала незвичайні фото у бібліотеці

Наталі постала у досить незвичній локації для фотографій - у бібліотеці. Багато хто навіть не уявляє собі, які кадри можуть вийти у такому місці, адже всі ми звикли, що бібліотеки - це щось тьмяне та сумне. Але насправді, вони можуть дивувати своїм дизайном та красою.

Так, в одній з бібліотек Наталі знялась для проекту Dior Book Tote Club. Ця подія відбулась у Франції, а як ми знаємо, Франція сама по собі дуже красива країна.

Наталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книгНаталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книгНаталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книгНаталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книг

Наталі Портман показала цікаві фото у бібліотеці Франції (фото: instagram.com/natalieportman)

Тож, зірка фільмів та серіалів постала у досить простому та класичному образі - вона одягала темно-сині джинси моми, білу футболку та сірий кардиган, який робить образ більш елегантним та жіночним.

Звісно, свій лук для проекту Наталі доповнила книгами та сумкою від Dior.

Також голлівудська зірка назвала список своїх улюблених книг, які радить прочитати й іншим, а саме:

"Американські химери" - Тодд Гейнс

"Про фотографію" - Сьюзен Сонтаг

"Коли ми перестали розуміти світ" - Бенхамін Лабатут

"Неаполітанський квартет - Елена Ферранте

"Надія у темряві" - Ребекка Солніт.

Наталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книгНаталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книгНаталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книг

Наталі Портман розповіла про свої улюблені книги (фото: instagram.com/natalieportman)

Раніше ми розповідали,

Також читайте,

Читайте РБК-Україна в Google News
Читання Акторка Фільми Бренди
NEWS
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком