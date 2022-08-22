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Насыпьте в пылесос ложку стирального порошка: эта хитрость способна творить чудеса

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Понедельник 22 августа 2022 22:01
Насыпьте в пылесос ложку стирального порошка: эта хитрость способна творить чудеса Фото: Простой лайфхак для пылесоса (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Пылесос в нашей жизни является уже постоянным спутником. Благодаря этой технике убрать всю квартиру от мусора и пыли можно буквально за полчаса. Особенно он незаменим в тех домах, где есть домашние пушистые любимцы.

Один простой лайфхак поможет вам получить свежесть и комфорт в доме без особых усилий. Какой именно - читайте в материале ниже.

Пылесос помогает избавиться от пыли и мелкого мусора в доме. Принцип работы пылесоса простой - он втягивает мусор вместе с воздухом. Воздух проходит через фильтры и выходит на поверхность, а весь мусор и пыль остается в специальном контейнере.

Контейнер потом нужно чистить от пыли и мусора и многие знают, что после уборки запах в этом контейнере бывает ужасным.

Но есть отличный способ - насыпьте в этот контейнер ложку обычного стирального порошка. Он отлично поглощает неприятные запахи, а на выходе даст аромат свежести.

Добавлять порошок нужно в специальный мешок для сбора пыли и мусора или же в контейнер, который установлен в ваш пылесос - зависит от модели вашего домашнего помощника.

Если у вас небольшой пылесос - насыпьте одну ложку, для большого агрегата - нужно 2-3 ложки. После уборки вам будет легче отмыть контейнер от мусора, в комнате будет приятно пахнуть, а сам пылесос не будет вонять.

Еще одна маленькая хитрость - смочите пару ватных дисков приятным ароматом и положите перед уборкой в контейнер для сбора мусора. Ваша квартира после уборки наполнится свежестью и приятным запахом.

Кстати, ранее мы писали о том, какой мусор пылесосом собирать нельзя.

А еще рассказывали о том, какие лайфхаки помогут вам создать балкон мечты и избавиться от хлама.

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