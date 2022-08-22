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Насипте в пилосос ложку прального порошку: ця хитрість здатна творити чудеса

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Понеділок 22 серпня 2022 22:01
Насипте в пилосос ложку прального порошку: ця хитрість здатна творити чудеса Фото: Простий лайфхак для пилососа (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Пилосос в нашому житті є вже постійним супутником. Завдяки цій техніці прибрати всю квартиру від сміття і пилу можна буквально за пів години. Особливо він незамінний в тих будинках, де є домашні пухнасті улюбленці.

Один простий лайфхак допоможе вам отримати свіжість і комфорт в будинку без особливих зусиль. Який саме - читайте в матеріалі нижче.

Пилосос допомагає позбутися від пилу і дрібного сміття в будинку. Принцип роботи пилососа простий - він втягує сміття разом з повітрям. Повітря проходить через фільтри й виходить на поверхню, а все сміття і пил залишається в спеціальному контейнері.

Контейнер потім потрібно чистити від пилу і сміття і багато хто знає, що після прибирання запах в цьому контейнері буває жахливим.

Але є відмінний спосіб - насипте в цей контейнер ложку звичайного прального порошку. Він відмінно поглинає неприємні запахи, а на виході дасть аромат свіжості.

Додавати порошок потрібно в спеціальний мішок для збору пилу і сміття або ж в контейнер, який встановлений в ваш пилосос - залежить від моделі вашого домашнього помічника.

Якщо у вас невеликий пилосос - насипте одну ложку, для великого агрегату - потрібно 2-3 ложки. Після прибирання вам буде легше відмити контейнер від сміття, в кімнаті буде приємно пахнути, а сам пилосос не буде смердіти.

Ще одна маленька хитрість - змочіть пару ватних дисків приємним ароматом і покладіть перед прибиранням в контейнер для збору сміття. Ваша квартира після прибирання наповниться свіжістю і приємним запахом.

До речі, раніше ми писали про те, яке сміття пилососом збирати не можна.

А ще розповідали про те, які лайфхаки допоможуть вам створити балкон мрії та позбутися від мотлоху.

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