Настю из Уханя COVID-19 словил в Украине: болезнь протекает тяжело

Настя с собачкой из Ухани заразилась COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна около года назад из-за своей собаки, заразилась коронавирусом. Весной, когда в Ухани началась эпидемия COVID-19, Настя застряла в закрытом городе на карантине. От возможности эвакуироваться домой она вынуждена была отказаться, так как ей на борт самолета не разрешили взять собаку, а оставлять ее в Ухани она не хотела.

Оказавшись в центре бушующей эпидемии Анастасия Зинченко не заразилась коронавирусом, но болезнь поймала ее дома, в Украине. Девушка написала на своей странице в Instagram, что 2021 год начался для нее не очень приятно – у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Настя сообщила подписчикам, что принимает витамины. Но ее самочувствие начало ухудшаться, и после КТ у девушки обнаружили двухстороннее воспаление легких.

"Поддерживаю иммунитет витаминами, иммуностимуляторами, много воды и добавки для разжижения крови. Это важно. Сделала УЗИ и КТ легких - двусторонняя пневмония", - сообщила Зинченко.

Настя из Ухани подхватила COVID-19

Новогодние праздники Анастасия провела в Киеве вместе со своим возлюбленным Максимом Соколюком, главой Государственной миграционной службы Украины. Роман разгорелся около полугода назад. Соколюк сначала помогал Насте выбраться из Ухани, а потом между ними вспыхнули чувства и Соколюк даже расстался с женой.

Судя по фотографиям в социальных сетях, Анастасия Зинченко и Максим Соколюк отпраздновали Новый год дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка с собачкой из Уханя разбила семью главы миграционной службы Украины.

А также рассказывали о том, что в Португалии медсестра умерла через два дня после прививки от COVID-19.