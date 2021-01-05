Настю з Уханя COVID-19 зловив в Україні: хвороба протікає важко

Настя з собачкою з Уханя заразилася COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Українка Анастасія Зінченко, яка стала відома близько року тому через свою собаку, заразилася коронавірусом. Навесні, коли в Ухані почалася епідемія COVID-19, Настя застрягла в закритому місті на карантині. Від можливості евакуюватися додому вона змушена була відмовитися, оскільки їй на борт літака не дозволили взяти собаку, а залишати її в Ухані вона не хотіла.

Опинившись в центрі бурхливої епідемії Анастасія Зінченко не заразилася коронавірусом, але хвороба зловила її вдома, в Україні. Дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, що 2021 рік почався для неї не дуже приємно – у неї діагностували коронавірусну інфекцію.

Настя повідомила передплатникам, що приймає вітаміни. Але її самопочуття почало погіршуватися, і після КТ у дівчини виявили двостороннє запалення легенів.

"Підтримую імунітет вітамінами, імуностимуляторами, багато води та добавки для розрідження крові. Це важливо. Зробила УЗД і КТ легенів - двостороння пневмонія", - повідомила Зінченко.

Настя з Ухані підхопила COVID-19

Новорічні свята Анастасія провела в Києві разом зі своїм коханим Максимом Соколюком, головою Державної міграційної служби України. Роман розгорівся близько пів року тому. Соколюк спочатку допомагав Насті вибратися з Ухані, а потім між ними спалахнули почуття і Соколюк навіть розлучився з дружиною.

Судячи з фотографій в соціальних мережах, Анастасія Зінченко і Максим Соколюк відсвяткували Новий рік вдома.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина з собачкою з Ухані розбила сім'ю глави міграційної служби України.

А також розповідали про те, що у Португалії медсестра померла через два дні після щеплення від COVID-19.