Девушка с собачкой из Уханя разбила семью главы миграционной службы Украины

Анастасия Зинченко закрутила роман с главой миграционной службы Украины (фото: facebook.com/anastasia.zinchenko.79)

Украинка, которая застряла в Ухани, закрутила роман с главой миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна после того, как отказалась эвакуироваться из китайского Уханя без своей собаки, закрутила роман с главой миграционной службы Украины Максим Соколюком. Недавно девушка родом из Херсона рассказала о своей любовной истории с Соколюком.

По ее словам, 20 февраля этого года Соколюк позвонил ей в Китай, чтобы узнать все проблемы, которые были связаны с ее эвакуацией. Он увидел, что Анастасия была единственной в списках на эвакуацию, которую не взяли в самолет. Все это время глава миграционной службы помогал ей спланировать успешное возвращение в Украину. Они много общались и Соколюк, который старше девушки на 20 лет, информационно и морально ее поддерживал. Потом у них завязались любовные отношения, хотя разница в возрасте у пары составляет 20 лет.

Как оказалось, в начале романа с Настей Соколюк еще был в браке, но уже начал ухаживать за "девушкой с собачкой". Отметим, что в браке с экс-женой у него осталось двое детей. Летом он подал на развод.

"Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы", - писал Максим Пахалюк на своей Facebook-странице.

Настя Зинченко и Максим Пахалюк счастливы вместе (фото: facebook.com/maxim.sokoliuk)

Отметим, что Настя писала, что работает моделью. В комментариях пользователи публикуют фотографии, которых нет у Насти в соцсетях.

Настя Зинченко в Китае (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины