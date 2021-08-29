Настя Каменских пожаловалась на проблемы со здоровьем: "я просто умираю"

На видео видно, что у украинской певицы сильно распухло лицо, и Каменских добавила, что опухло почти все тело.

"Мое утро вообще не доброе. У меня проблема. Просто умираю. Я никогда не сталкивалась с этой проблемой. Умираю от аллергии, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно чешется", - поделилась артистка с подписчиками.

Как отметила Каменских, аллергия может быть вызвана амброзией, которая в большом количестве растет вокруг ее дома. В понедельник артистка пойдет сдавать анализы, чтобы выяснить точно, что могло дать такую тяжелую аллергическую реакцию.

"Я не могу нормально работать, думать и функционировать вообще. В понедельник узнаю, на что у меня аллергия. Это просто невозможно терпеть", - добавила Каменских.

Артистка призналась, что кроме отечности ей много неприятностей доставляет сильный зуд, от которого хочется все расцарапать.

Настя Каменских пожаловалась на проблемы со здоровьем