Настоящий боец: девочка родилась с весом 245 граммов и выжила (видео)

Самый маленький недоношенный ребенок родился и выжил в США (коллаж: РБК-Украина)

Самую маленькую недоношенную девочку выписали из больницы

В США в декабре 2018 года родилась недоношенная девочка. Вес ребенка, родившегося на 23 неделе беременности составлял всего 25 граммов. Спустя полгода в сети появилось видео с малышкой, которая набирает вес и развивается. Об этом сообщает CNN.

Девочку, появившуюся на свет в больнице города Сан-Диего (Калифорния), назвали Сейби. Мама малышки рассказывает, что из-за осложнений во время беременности, врачам пришлось сделать кесарево сечение.

Причем, ни медики, ни родители Сейби не верили, что девочка, родившаяся размером с крупное яблоко, выживет.

Самый маленький недоношенный ребенок родился и выжил в США (скрин видео: YouTube/Sharp HealthCare)

"Они сказали моему мужу, что он может побыть с ней около часа, после чего ее не станет. Однако час обернулся двумя часами, затем - одним днем, а потом - неделей", - рассказала женщина.

Вопреки всем ожиданиям, Сейби оказалась настоящим бойцом и торжественно отправилась домой после пяти месяцев проведенных в больнице.

Как пишет CNN, она официально стала самым крошечным ребенком в мире, которому удалось выжить.

К слову, самый маленький в мире мальчик родился в столице Японии Токио с весом 268 граммов и выжил.

Самый маленький недоношенный ребенок родился и выжил в США (видео: YouTube/Sharp HealthCare)

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