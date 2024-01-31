Справжня вітамінна бомба. Блогер назвала напій, який допоможе не захворіти

Рецепт напою для зміцнення імунітету

500 г журавлини залити 200-250 мл кипʼяченої води, яка вже охолола до кімнатної температури. Подрібнити ягоду в блендері. Далі або перетріть через сито, або притисніть через марлю.

Тепер у вас вийшов гарний концентрат. Ви можете перелити його в банку та поставити в холодильник. Там він може зберігатися до тижня.



Далі приблизно 1/4-1/3 стакана концентрату, мед і тепла кипʼячена вода. Використовуйте не окріп, а воду, яка вже стала теплою. Температура має бути до 60 градусів.

"І пʼєте із задоволенням, паралельно лікуючись", - зазначила блогерка та побажала всім українцям здоров'я.