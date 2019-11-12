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Настоящая патриотка: в Днепре внезапно скончалась известная волонтер (фото)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 17:46
Настоящая патриотка: в Днепре внезапно скончалась известная волонтер (фото)
Умерла известный волонтер из Днепра (Коллаж РБК-Украина)

В Днепре от внезапного сердечного приступа скончалась известная волонтер

В Днепре внезапно скончалась известная волонтер, которая помогала добровольцам на Донбассе, Наталия Иванова. Трагическая новость была опубликована на ее странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Наталия Иванова скончалась 12 ноября в больнице города Днепр от сердечного приступа.

"Сегодня в больнице Днепра, от сердечного приступа, умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталия Иванова. Прощание состоится завтра, 13 ноября, в 14:00, на территории второй больницы города Днепра, проспект Сергея Нигояна, 53", - сказано в сообщении.

Настоящая патриотка: в Днепре внезапно скончалась известная волонтер (фото)

Скриншот поста

Как рассказали в комментариях, Наталия Иванова начала помогать добровольцам еще в начале войны, в частности она заботилась о бойцах Правого Сектора.

В начале ноября ее самочувствие резко ухудшилось, и она сообщила в соцсетях, что заболела. Она отчиталась о помощи украинским бойцам и сообщила, что ей тяжело писать, так как заболела.

В Днепре внезапно скончалась известная волонтер (Фото: facebook.com)

"Умерла волонтер Наталия Иванова. Все 5 лет войны она помогала добровольцам. Она никогда не уставала, но устало ее сердце. Для нас всех это очень большая потеря, так как Наталия была мамой для всех правосеков. Невозможно в это поверить и сдержать слезы. Она сделала огромный вклад в борьбу. Мы всегда будем помнить о тебе и спасибо за все. Вечная память", - написали на странице "Правого сектора".

Настоящая патриотка: в Днепре внезапно скончалась известная волонтер (фото)

Скриншот публикации

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