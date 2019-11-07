Загадочная трагедия: под Черкассами нашли целую семью в бессознательном состоянии

Под Черкассами погиб шестилетний ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Родственник обнаружил взрослых в бессознательном состоянии и погибшего ребенка

В Черкасской области, в одной квартире нашли всю семью в бессознательном состоянии. Родители еще дышали, а их 6-летнего сына спасти уже не удалось. Детали трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".

Накануне вечером молодая семья принимала гостей, а уже рано утром хозяин дома позвонил своему другу и попросил привезти лекарства, так как всем очень плохо.

"Говорит, что-то плохо, отравились, наверное. Все, я собрал рюкзак и пошел. Малый лежал и смотрел телевизор возле него в спальне. Это было около 10:00. Через полтора часа я приехал, привез, после этого я их не видел", - рассказал Олег, друг семьи.

Вечером в квартиру приехал дедушка, который сильно волновался. Он не мог дозвониться родным и поехал проверить, все ли в порядке. Он и обнаружил все семейство. Отец с сыном лежали без сознания в спальне на кровати, мама – в ванной. Взрослых в очень тяжелом состоянии забрали в больницу, а мальчика, к сожалению, спасти уже не удалось.

"К сожалению, ребенку помощь уже не понадобилась. Отец без сознания и мать в сознании, но в очень тяжелом состоянии", - рассказал врач скорой помощи Олег Мельник.

На данный момент делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, что стало причиной смерти ребенка и сильного отравления родителей.

Соседи выдвинули уже свои версии. Они говорят, что накануне во время застолья, на столе были грибы, которые могли стать причиной жуткого отравления.

Кроме того, не исключено, что причиной смерти мальчика мог стать неисправный газовый котел. Однако на место трагедии вызвали специалистов, которые никаких отклонений от нормы не обнаружили.

В Черкасской области обнаружили всю семью в бессознательном состоянии, ребенок не выжил (Видео: YouTube/Надзвичайні новини)