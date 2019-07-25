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Если насморк длится больше 10 дней: Комаровский ответил, стоит ли переживать

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 22:47
Если насморк длится больше 10 дней: Комаровский ответил, стоит ли переживать
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал советы, как лечить затянувшийся насморк после ОРВИ

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр рассказал, что делать, если насморк после ОРВИ длится больше 10 дней. Об этом он рассказал на видео, опубликованном на его страничке в Instagram.

Медик ответил на вопрос человека, который сообщил, что его ребенок обычно ходит с соплями по 10-14 дней и попросил совета, что в таком случае делать. Следует ли лечить выделения из носа.

По словам медика, на пятый день насморка у человека вырабатываются антитела, а на седьмой он выздоравливает. Такой человек не заразен и может находиться в коллективе.

Комаровский отметил, что для скорейшего выздоровления ребенка необходимо позволять ему бывать на воздухе, проветривать квартиру и позволять ему активничать, если он этого хочет.

"Уверяю вас, если вы будете лечить насморк, сроки выздоровления ребенка ну никак не сократятся. Просто вам, маме, станет легче", - заявил медик.

 

 

 

 

Как мы ранее сообщали,  доктор Комаровский, который является известным украинским педиатром, рассказал, можно ли заразиться бешенством не от животного, а от человека. Медик ответил на вопрос женщины, которую укусила собака. 

Также мы писали, как Евгений Комаровский развеял популярный миф о таком полезном продукте, как рыбий жир. 

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