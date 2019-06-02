Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира "Азова" (фото)

Не стало украинского воина, который защищал страну от агрессора
"Азов" лишился еще одного своего воина. Бывший заместитель командира "Азова" Игорь Прозапас с позывным "Кихот" трагически и преждевременно погиб. Об этом сообщается на официальной странице полка в Facebook.
Украинский воин вступил в ряды "Азова" в 2015 году. По словам сослуживцев, он был ярким представителем новой военной элиты, и представлял собой настоящего боевого офицера.
Прозапас занимал должность заместителя командира "Азова" по применению артиллерии.
Под его авторством вышло несколько научных статей, в том числе и о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.
"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для последующих поколений", - говорится в сообщении "Азова".
Полк также выразил искренние соболезнования родным бойца и всем, кто его знал.
Фото: facebook.com/tviypolk.azov
Пользователи сети также прокомментировали гибель героя.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов. Самый младший из бойцов не дожил два месяца до 25-летия.
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.