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Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира "Азова" (фото)

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 19:56
Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира "Азова" (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Не стало украинского воина, который защищал страну от агрессора

"Азов" лишился еще одного своего воина.  Бывший заместитель командира "Азова" Игорь Прозапас с позывным "Кихот" трагически и преждевременно погиб. Об этом сообщается на официальной странице полка в Facebook.

Украинский воин вступил в ряды "Азова" в 2015 году. По словам сослуживцев, он был ярким представителем новой военной элиты, и представлял собой настоящего боевого офицера.

Прозапас занимал должность заместителя командира "Азова" по применению артиллерии.

Под его авторством вышло несколько научных статей, в том числе и о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для последующих поколений", - говорится в сообщении "Азова".

Полк также выразил искренние соболезнования родным бойца и всем, кто его знал.

 

Фото: facebook.com/tviypolk.azov

Пользователи сети также прокомментировали гибель героя.

  • Достойный сын своей страны!!! Воин!!! Человек!!! Герой!!! Вечная память, вечная слава и вечное уважение человеческое!!!
  • Опять Вальхалла забирает лучших! Один из лучших сыновей Украины. Для меня была честь стоять рядом с тобой;

Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира &quot;Азова&quot; (фото)

Скриншот с Facebook

  • Достойных и верных героев Украины стало меньше на одного. Вечная память брат;
  • Игорь, так нечестно… ты был очень надежным, и спокойным во всех ситуациях. Ты был лучшим командиром. Пустота...
  • Не могу поверить, что нет "Кихота", нет товарища, с которым все начинали...

Достойный сын Украины: трагически погиб замкомандира &quot;Азова&quot; (фото)

Скриншот с Facebook

  • Светлая память, уважение и честь;
  • Отдыхай спокойно, лучший сын Украины!!!
  • Низкий поклон. Героям Слава!

Напомним, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов. Самый младший из бойцов не дожил два месяца до 25-летия.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.

 

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