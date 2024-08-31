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"Наше весілля з коханою": Трінчер зробила несподівану заяву про особисте життя

Анна Трінчер і Діана Глостер святкували свої дні народження разом (Фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Любов Блажко

Анна Трінчер вирішила здивувати прихильників заявою про особисте життя. Так, вона влаштувала спільне з подругою та блогеркою Діаною Глостер день народження, показала кадри зі святкування й у підписі до них вирішила сміливо відповісти хейтерам.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки розповідає про це детальніше.

Трінчер висловилася на тему особистого життя

Виконавиця, яка розлучилася з Олександром Волошиним, відповіла на питання підписників щодо справ сердечних. Як можна помітити, зірка опублікувала фото з заходу, які підписали словами "Весілля з коханою".

Проте, окрім висміювання таким чином своїх недоброзичливців, знаменитість все ж вирішила розкрити й деякі деталі особистого. 

Кадри з подвійного дня народження (Фото: instagram.com/annatrincher_official) 

Зокрема, Анна зауважила, що наразі її серце вільне, а в майбутньому вона поки не планує ніякого весілля.

"Наше весілля з коханою. Так, повела мене доріжка в інший бік після розлучення та усвідомлення, що поруч з чоловіком мені немає місця і спільних цінностей… Саме такий допис хотіли б бачити мої хейтери, яким або немає чим зайнятись; або весілля двох жінок звучить цікавіше, ніж подвійне день народження двох подруг; або і те, і інше. Але вимушена вас засмутити: весілля вдруге я не планую, не маю ні бажання, ні обранця, ні обраниці…", - написала Анна.

"Менше з тим, робити подвійний день народження з моєю Діаною Глостер було найкращим рішенням. Всім дякую за теплі слова, за вашу присутність і за те, що абсолютно кожен з вас впливає на моє життя і формування. Кожен вносить своє тепло, своє світобачення і свої думки", - також йдеться у її публікації.

Кадри зі свята (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

На серії святкових знімків Трінчер і Глостер з'явилися у схожих вбраннях молочних відтінків, які складалися із блискучих топів та коротких спідниць чи шортів.

Гості дотрималися дрес-коду (Фото: instagram.com/annatrincher_official) 

Нагадаємо, у шлюбі з Олександром Волошиним Трінчер була у період з вересня 2022 року до грудня минулого року. Пропозицію тепер уже своїй колишній обраниці блогер зробив у жовтні 2021-го.

Після розлучення Анна не приховує, що отримує від юзерів купу запитань стосовно особистого життя, а тому тепер вона знайшла "хитрий" спосіб на них відповісти.

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

До шлюбу з Волошиним Анна зустрічалася з актором Богданом Осадчуком, з яким познайомилися на зйомках того серіалу "Школа". Їхні романтичні відносини тривали з 2018 по 2020 рік.

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