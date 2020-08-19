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Наша Венеция: мощный ливень на Закарпатье затопил город (видео)

Перечин, Среда 19 августа 2020 15:02
Наша Венеция: мощный ливень на Закарпатье затопил город (видео)
Ливень на Закарпатье подтопил город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье после сильных дождей Перечин ушел под воду

На Закарпатье мощный ливень затопил улицы города Перечин и превратил дороги на настоящие водные каналы. Автомобили вынуждены передвигаться в некоторых районах чуть ли не вплавь.

Видео последствий непогоды 19 августа опубликовала пользователь Facebook Инесса Манзулич-Иванова.

Местная жительница сняла подтопленные улицы города, и на ролике под водой практически не виден ни асфальт, ни тротуар.

"Наша Венеция", - слышно за кадром.

После прошедших сильных дождей в западных областях Украины возникли подтопления в некоторых регионах. Не исключением стал и Перечин, который расположен возле реки Уж и находится недалеко от Ужгорода - канализационные стоки города с большим количеством воды просто не справились, что и привело к такому потопу в населенном пункте.

"Ну и до уровня Ужгородского переезда нам тоже недалеко!" - написала автор видео.

В комментариях к посту добавили, что пешеходам просто невозможно ходить по улицам из-за высокого уровня воды.

"А тротуары в "штатах"? Здесь невозможно пройти. Действительно - Венеция", - жалуется юзер.

Видео: Потоп в Перечине под Ужгородом после мощного ливня

Ранее мы писали о том, что на днях Закарпатье залило дождями, и еще один город ушел под воду.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину начнет заливать жутким ливнями и рассказали, каким областям приготовиться к непогоде.

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